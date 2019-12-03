خطفت الفنانة ريهانا الأنظار على السجادة الحمراء لمسابقة جوائز "بريتش فاشون 2019" والتي عٌقدت في قاعة رويال ألبرت "الملكية" بالعاصمة البريطانية لندن. ودخلت ريهانا البالغة من العمر 31 عامًا مرتدية فستانًا قصيرًا من الساتان الأخضر، ولفت معطفًا شفافًا على كتفها مرتدية قفازات من نفس لون الفستان وتحلت ببعض الإكسسوارت من الألماظ وارتدت صندل أخضر بينما كانت تسريحة شعرها على شكل "ضفائر صغيرة". وحضرت الحفل الفنانة كيت بلانشيت والتي ارتدت فستان سواريه فضي مزركش عاري الصدر بأكتاف عالية. كما حضرت الفنانة جوليا روبورتس مرتديًا فستان "جامب سوت" أسود اللون مرصع بالحلي التي تبدو كالنجوم وحملت في يدها شنطة يد صغيرة الحجم سوداء. عارضة الأزياء البريطانية نعومي كامبل لم تتمالك نفسها وبكت وهي تتحدث عن مسيرتها في الموضة والأزياء طوال سنوات عمرها الـ49. Advertisements كامبل ظهرت مرتدية فستان شفاف أسود مزركش برسومات أشجار وأزهار فضية وارتدت بعض الحلي والجواهر نفس لون الفستان. المطربة البريطانية من أصل مصري "جايد ثيروال" عضو فريق "ليتل ميكس" الغنائي ظهرت وهي مرتدية بدلة سوداء ووشمت جانب صدرها بكلمة عربية "ملكة". أما أغرب الإطلالات فكانت للمطربة الانجليزية إيلي جولدنج والتي ارتدت بنطال رصاصي وعليه فستان مغلق من الأعلى ومفتوح من الأسفل. وكانت الإطلالة الأغرب على الإطلاق هي إطلالة الفنانة "شايلين دين وودلي" والتي ظهرت مرتدية فستان أزرق أشبه بـ"اللحاف المنفوخ". ويقام حفل الأزياء البريطانية كل عام برعاية شركة سواروفسكي وتعتبر من أهم ليالي الموضة والأزياء في العاصمة البريطانية لندن.

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كانت هذه تفاصيل خبر تاتو عربي و"لحاف منفوخ".. إطلالات النجمات في "فاشون أوورد 2019" بلندن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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