بملابس البحر والسواريه.. تفاصيل مسابقة ملكة جمال العالم للمراهقات في مصر

تُقام اليوم، فعاليات مسابقة ملكة جمال العالم للمراهقات للسياحة والبيئة، لملابس البيئة، والتي تتألق فيها المُتسابقات الـ 21 بملابس مُعاد تدويرها من صناعة أيديهن، كجزء من فعاليات ونشاط المُسابقة، التي تستضيفها مصر للعام الأول، وذلك في تمام الساعة الـ 7 مساءً، بإحدى قاعات فندق الماسة بمدينة نصر، والتي تعد آخر مرحلة من اختبارات ونشاطات المُتسابقات.

ومن جانبها، قالت الدكتورة آمال رزق رئيسة المسابقة، أن هذا العمر من الضرورى أن نلتفت لمتطلباته، خاصة أنه لديه آمال وتطلعات من شأنها أن تغير العديد في هذا المجال.

وتابعت في بيان صحفي: "أن المسابقة تشمل قضايا مهمة سيتم التطرق لها أبرزها دور المرأة الشابة وتأثيرها على البيئة وعقلية المراهقين، والمساواة بين الجنسين والعمل التطوعي".

تفاصيل فعاليات المسابقة.. "من دهب للإسكندرية وحتى القاهرة"

كانت فعاليات المسابقة، بدأت مؤخرًا، في نهاية نوفمبر الماضي، كحدث دولي، يجمع الشباب من 35 دولة من جميع أنحاء العالم، والتي تهدف في النهاية لاختيار أفضل ملكة في سن المراهقة.

وبدأت الفعاليات على الفور بترويج الفتيات للسياحة المصري، من مدينة دهب السياحية، حيث قامت كل منهن بتصوير مقطع من أمام الطبيعة الخلابة، والحديث عنها بوجه خاص وعن البلاد بشكل عام، ومن ثم تداوله على منصات "السوشيال ميديا".

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كما تألقت كل منهن، صباح أمس، بملابس البحر، على شواطئ المدينة، وقامت لجنة التحكيم باختيار أفضل 10 دول بملابس البحر، لتفوز الممثلات عن كندا والبرازيل وروسيا، في النهاية، عقب تألقهن في الحفل التي قدمته آلاء عاطف، ملكة جمال مصر 2019.

من المُقرر سفر المتسابقات زيارة إلى محافظة الإسكندرية، يوم 4 ديسمبر، ومن ثم العودة إلى محافظة الجيزة، لزيارة الأهرامات، ثم المتحف المصري بالقاهرة، كجزء من الترويج السياحي، وذلك قبل الحفل الختامي مباشرة.

الحفل الختامي

يُقام الحفل الختامي، بحضور لجنة التحكيم، وخبراء الموضة والتجميل، والعديد من الفنانين، يوم الجمعة، الموافق 6 ديسمبر بفندق الماسة بمدينة نصر، لتتويج صاحبة اللقب.