قدم الشيف الشربيني طريقة عمل ريش بالمستردة والخضار، وذلك من خلال برنامجه "الشيف" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الوجبات الرئيسية التي يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة. مقادير ريش بالمستردة والخضار ريش ضاني بطاطس طماطم جزر زعتر بهارات جوزة الطيب ملح وفلفل مستردة Advertisements ثوم مفروم فلفل ألوان كوسة بصل سمنة زبدة عيش توست طريقة عمل ريش بالمستردة والخضار تتبل الريش بالملح والفلفل والخل وعصير الليمون والمستردة والزعتر ثم تشوح في زيت الزيتون. تشوح في زيت الزيتون حتى تأخذ اللون الذهبي. يضاف باقي التتبيلة والبهارات. يفرم في الكبة ويضاف إلى الريش والتتبيلة وتدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم.

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