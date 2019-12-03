لايف ستايل

طريقة تحضير فاهيتا الجمبري

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

يعتبر الجمبري من الأكلات التي يفضل كثيرون تناولها، بطرق تحضيره المختلفة، لذلك نقدم لكٍ طريقة عمل فاهيتا الجمبري، على طريقة الشيف شربيني، مقدم برنامج "الشيف" على سي بي سي سفرة.

المكونات

جمبري.

مشروم.

طماطم.

فلفل ألوان.

ذرة صفراء.

فلفل حار.

 بصل.

 ثوم.

زنجبيل.

صلصة طماطم.

عصير ليمون.

Advertisements

زيت.

ملح.

فلفل أسود.

طريقة التحضير

يفرم الثوم ويوضع مع زيت في طاسة على النار.

c70bca456d.jpg

 يضاف الفلفل الألوان والبصل والطماطم ثم الجمبري.

 يضاف الذرة الصفراء والفلفل الحار وصلصة الطماطم ويقلبوا جيدا.

e4e06302f9.jpg

 يضاف الملح والفلفل وقليل من عصير الليمون.

 ترفع عن النار حين تنضج وتقدم ساخنة.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة تحضير فاهيتا الجمبري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا