بعد واقعة طالب الهندسة.. هكذا تساعد شخص يفكر في الانتحار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ندى سامي:

ألقى شاب نفسه من أعلى برج القاهرة في حادث لم يكن الأول من نوعه، حيث نددت منظمة الصحة العالمية في تقرير لها بانتحار شخص كل 40 ثانية حول العالم، وجاءت مصر ضمن قائمة الدول العربية من حيث ارتفاع أعداد المنتحرين.

لم تكن فعلة طالب الهندسة نتيجة لحظة تهور بل تخطيط مسبق، حيث أعلن أكثر من مرة عن رغبته في التخلص من الحياة، كذلك فإن هناك بعض العلامات التي توضح أن الشخص يفكر في الانتحار، وبالتالي يجب مساعدته في هذه الحالة.

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