الكيلو بـ4 جنيهات.. شركة تشتري الزيت المستعمل من ربات البيوت

"بيعي الزيت المستعمل ووفري"، شعار رفعته شركة متخصصة في تجميع الزيت المستعمل في منطقة العبور لاستخدامه في صناعة الصابون، فكرة تساعد ربات البيوت على التوفير، عن طريق بيع الزيت المستعمل بمقابل 4 جنيهات للكيلو.

أشرف الوكيل، مسؤول بمنفذ تجميع، لاحظ وجود إقبال كبير من السيدات: "بنجمع الزيوت ونوديها لشركات بتصنّع الصابون والجلسرين المستخدم فى تصنيع الصابون".

افتتح "الوكيل" المشروع منذ 4 أشهر، ويقوم بتجميع الزيوت من السيدات من المنازل: "الناس بتتصل على الواتس أب نتواصل معاهم ونجمع منهم الزيت من باب البيت"، تحمى الفكرة ربات المنزل من مخاطر متعددة ناتجة عن استخدام الزيت المستعمل، أهمها انسداد الأحواض وتراكم الدهون بها: "الفكرة قائمة على إعادة تدوير المنتجات، بدل ما ربة المنزل ترمى زيت الطعام بعد ما تقلى بيه، تخزنه فى جراكن أو أزايز وتجمع كمية تاخد مكانها فلوس".

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"الصابون والجلسرين والشحم والوقود الحيوى"، صناعات مختلفة يتم استخدام الزيت المستعمل فيها: "فيه جزء من الزيت بيتم تصديره لإدخاله فى صناعة الوقود الحيوى".

"معاً نحو بيئة آمنة ونظيفة"، شعار يرفعه الفريق وتساعد الفكرة فى التخلص من أضرار الزيت المستعمل: "مع كل لتر زيت الأسرة بتجمعه بعد القلى، بتمنع تلف شبكات الصرف الصحى وتلوث مياه الشرب وتقدر تزود الدخل الشهرى وتوفر رصيد تشترى بيه زيت جديد".

منذ اللحظة الأولى لافتتاح المشروع، لاقى إقبالاً كبيراً من جانب الزبائن: "الناس مبسوطة بالفكرة، ودعمهم بيساعدنا نكمل"، وحسب "الوكيل" فإنه يتم توريد الزيت إلى الشركة لإعادة تدويره: "كل ما بنجمع كمية بنوديها، الفكرة بتنتشر بانتشار الوعى بين الناس".