نساء "الحطابة" ترممن بأيديهن "ضريح الشرفا": هدفنا نشر التوعية بين الأهالي

"الأثر لنا".. مبادرة نسوية أطلقتها نساء منطقة الحطابة، بهدف ترميم "ضريح الشرفا" ونشر الوعي بأهميته، من خلال نسج خيامية كبيرة تحكى تاريخ المنطقة، لتعليقها على ذلك الأثر المملوكي.

"الأثر لنا، إحدى مبادرات جمعية الفكر العمرانى، وتهدف إلى ترميم الآثار المهملة، وتوفير الوعى للأطفال والسيدات حول أهمية الحفاظ ورعاية الآثار، بالإضافة إلى برنامج التنمية الاقتصادية والعمرانية والأثرية، ومشروعات متعددة المجال"، كلمات مرام عادل، منسقة برامج مبادرة "الأثر لنا"، موضحة أنه بعد الاتفاق على ترميم الضريح، انطلق المشاركون فى المبادرة لإجراء مجموعة من الأبحاث الاستقصائية عن المنطقة وسكانها، لتحديد ملامحها التاريخية ومميزاتها، وأهم الحرف المنتشرة بين السكان: "وجدنا أن الحرف التراثية منتشرة بين سكان المنطقة، مثل الصدف، الجلود، الخيامية، النحاس، فتم تنظيم ندوات تعريفية للسكان، ومن خلالها تم الاتفاق مع 5 سيدات للبدء فى نسج خيامية كبيرة تتضمن تاريخ المنطقة بأكمله، ووفرنا مدربين لهم سواء كانوا حرفيين أو مصممى منتجات".

ضريح "الشرفا" لا يعد الأول فى مشروعات المبادرة، فمن قبل تم ترميم ضريح السيدة رقية، وقبة شجرة الدر، وضريح الإمام الشافعى.