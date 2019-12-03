الامارات | احتفالات بعيد ميلاد بيتهوفن الـ250

شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالات بعيد ميلاد بيتهوفن الـ250 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاش الموسيقي العالمي الراحل لودفيج فان بيتهوفن معظم حياته في العاصمة النمساوية، ومن أجل الذكرى الـ250 لميلاد الملحن الألماني، يتم تنظيم عدد من المعارض والحفلات الموسيقية العام المقبل في فيينا.

وفي متحف تاريخ الفن في فيينا، على سبيل المثال، يقدم عرض «بيتهوفن يتحرك» فناً مرئياً تم تصميمه للثناء على موسيقى بيتهوفن وشخصيته، ويمكنك أيضاً مشاهدة لوحات الرسام الرومانسي الألماني كاسبر ديفيد فريدريش في المتحف خلال الفترة من مارس إلى يوليو 2020.

وستضم المكتبة الوطنية النمساوية معرضاً بعنوان عن بيتهوفن في الفترة من ديسمبر 2019 إلى أبريل 2020.

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وسيجد زوار المعرض في القاعة الكبرى بالمكتبة رسائل ومخطوطات أصلية لأعمال شهيرة لبيتهوفن.

وإضافة إلى ذلك، سيتم تقديم العديد من العروض لأعمال بيتهوفن، كما تقدم فرقة «فيينا فيلهارمونيك» الموسيقية الكلاسيكية أمسيات موسيقية في دار الأوبرا حتى منتصف يونيو 2020.

ولد لودفيج فان بيتهوفن في أواخر عام 1770 في مدينة بون في ألمانيا. وانتقل إلى فيينا في عام 1792، وعاش هناك حتى وفاته في عام 1827.