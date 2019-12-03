الامارات | مهرجان الشيخ زايد في اليوم الوطني.. استعراضات عالمية وألعاب نارية ضخمة

شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الشيخ زايد في اليوم الوطني.. استعراضات عالمية وألعاب نارية ضخمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت أحياء وأجنحة مهرجان الشيخ زايد 2019، أمس، عشرات الاستعراضات الفلكلورية المحلية والخليجية والعربية والعالمية احتفاءً باليوم الوطني الـ48 لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة، وسط حضور جماهيري غفير لآلاف الزوّار من الأسر والأفراد الذين أتوا خصيصاً للاحتفال باليوم الغالي والعزيز على قلوب أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها وسط أجواء تجسد ثقافات دول العالم.

واستقطبت مسارح الأجنحة الخليجية والعربية والعالمية آلاف الزوار، الذين شهدوا عروضاً فنية تم إعدادها لمشاركة الشعب الإماراتي احتفالاته باليوم الوطني الـ48، بالإضافة إلى مسيرة الحضارات العالمية التي جابت ساحات المهرجان، وشاركت فيها عشرات الفرق الفلكلورية العالمية، كما شهد الجناح الإماراتي الكثير من الفعاليات والعروض الفنية الكبرى، بمشاركة فرق العيالة والحربية، التي جذبت آلاف الزوار الذين شارك العشرات منهم أفراد الفرق في الرزفات والأهازيج الشعبية الإماراتية.

وأضاءت الألعاب النارية الضخمة سماء الوثبة لفترة زمنية أطول من المعتاد بألوانها وأشكالها المختلفة، التي أطلقت على وقع الأغاني الإماراتية الوطنية، من أجل إمتاع الزوار بمشهد أصبح سمة من سمات المهرجان كل عام. كما شاركت في الاحتفالات فرق عالمية من 40 دولة خليجية وعربية وعالمية على أرض الوثبة. وأبهرت نافورة الإمارات الزوار كل نصف ساعة بعروضها المتناسقة على وقع الأغنيات الوطنية الإماراتية ومياهها المزينة بالإضاءة، حيث رسمت إضاءة الليزر علم الإمارات على مياه النافورة لتشكّل لوحة فنية.