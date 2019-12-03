الامارات | فيلم «فروزن 2» يتصدر إيرادات السينما

شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم «فروزن 2» يتصدر إيرادات السينما والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتل فيلم الرسوم المتحركة (فروزن2) بصدارة إيرادات السينما بأميركا الشمالية للأسبوع الثاني، محققاً 85.3 مليون دولار.

واحتل فيلم الجريمة والإثارة والكوميديا الجديد «أعداء كثيرون» المركز الثاني، مسجلاً إيرادات بلغت 27 مليون دولار، والفيلم بطولة دانيال كريج وكريس إيفانز وأنا دي أرماس وجيمي لي كورتيس، ومن إخراج ريان جونسون. وتراجع فيلم الحركة والسيرة الذاتية «فورد في فيراري» من المركز الثاني إلى المركز الثالث هذا الأسبوع، بإيرادات بلغت 13.2 مليون دولار.

وتراجع الفيلم الدرامي «يوم جميل في الجوار» من المركز الثالث إلى المركز الرابع بإيرادات قدرها 11.8 مليون دولار.

وجاء الفيلم الدرامي الجديد «كوين أند سليم» في المركز الخامس بإيرادات بلغت 11.7 مليون دولار.