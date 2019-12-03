الامارات | كاميرا تكشف الهواتف أثناء القيادة

شكرا لقرائتكم خبر عن كاميرا تكشف الهواتف أثناء القيادة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، كاميرات عالية الدقة، تمثل «أول تقنية في العالم» يتم تصميمها لرصد الاستخدام غير القانوني للهواتف أثناء القيادة.

وأطلقت نيو ساوث ويلز، أمس، النظام الجديد، بكاميرات عالية الدقة لالتقاط صور للمقاعد في الجزء الأمامي من المركبة كاملاً، بهدف الكشف عن استخدام الهاتف المحمول بصورة غير قانونية.

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وكانت الكاميرات رصدت خلال فترة العمل التجريبية، أكثر من 100 ألف سائق يستخدمون هواتفهم بصورة غير قانونية.

ويعمل النظام الجديد على مدار 24 ساعة، وفي جميع حالات الطقس.