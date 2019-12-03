مجموعة بوتيغا ڤينيتا للسيدات والرجال لربيع 2020

مجموعة بوتيغا ڤينيتا لربيع 2020 هي مجموعة تركز على تطوير وإبراز الرموز التي تميز بوتيغا ڤينيتا. وينصب تركيز دانيال لي، المدير الإبداعي لبوتيغا ڤينيتا، على العملية والوضوح والشفافية والصراحة.

تتمحور هذه المجموعة حول النسبية، وقد صممت الأقمشة الناعمة بحرفية وإبداع وبطريقة نظيفة وسهلة. تتوازن الألوان بين هاديء وجريء وغني وتتميز بألوان الأسود، البني الداكن، الأبيض اللؤلؤي، البرتقالي، ودرجات اللون الأزرق.

تضفي المجوهرات لمسة مختلفة على الإطلالة، لتظهر بين الأقمشة الرقيقة، كما تتنافر الكلاسيكية والحداثة باستخدام تقنيات الدار الخاصة: العقدة، والحياكة، والنسيج.

تستخدم المواد في أنقى صورها وهي الخشب، والذهب، واللكر، والحجر، والجلد، والقطن والجسم، وتترك الإكسسوارات أثراً جمالياً مريحاً وفريداً.

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بوتيغا ڤينيتا اسم يعني الدفء والرغبة والفرح والاحتفال وهو واقع راقٍ نعيش فيه، و"تركز بوتيغا ڤينيتا على الفرد، فهي مصممة من أجلك"، حسبما يقول دانيال لي من بوتيغا ڤينيتا.

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