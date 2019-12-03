تعرّفي إلى مجموعة كوكو كراش من شانيل

تقدّم دار شانيل CHANEL ضمن خطّ مجوهراتها الفاخرة، مجموعة جديدة مكرّسة بأكملها للنقش المضرّب.

وقد انبثق عن التصميم المضرّب المنقوش برقّة على الذهب، مجموعة من الخواتم والأساور العريضة بخطوط أنثوية وفيرة.

بروحها البسيطة والجريئة والعصرية، تعبّر مجموعة COCO CRUSH عن كل قيم العصريّة والدقّة التي ميّزت CHANEL شانيل للمجوهرات الفاخرة منذ تأسيسها.

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