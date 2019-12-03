أحدث موديلات فساتين زفاف عمودية خريف 2020

طالعي أحدث موديلات فساتين زفاف بقصّة عمودية خريف 2020 لتحصلي على إطلالة بسيطة وعصرية.

بعيداً عن التصاميم الفخمة والمبهرة، تفضل كثير من العرائس اختيار فساتين زفاف بسيطة بقصّة عمودية تعكس شخصيتهن الناعمة.

تتناسب فساتين الزفاف العمودية مع حفلات الزفاف الصغيرة، وكذلك الحفلات النهارية وفي الأماكن المفتوحة.

كما أن التصميم العمودي يمنح العروس طولاً ورشاقة، ويساعد في إخفاء بعض عيوب الجسم.

وخلال أسبوع الأعراس بنيويورك خريف وشتاء 2020، برزت مجموعة من موديلات فساتين الزفاف العمودية التي تناسب مختلف الأذواق.

فستان زفاف Amsale

قدمت ماركة Amsale فستان زفاف عمودي يتسع قليلاً من أسفل مع ذيل ينسدل على الأرض، وهو بقبّة V وأكمام شفافة واسعة.

يتميز هذا التصميم بأنه يزيد طول ورشاقة العروس بفضل القصّة العمودية والقبّة الـV.

فساتين زفاف آن بيرغ Anne Barge

أيضاً قدمت ماركة آن بيرغ بعض الموديلات البسيطة بالقصّة العمودية، وحرصت على مواكبة الموضة بالصيحات الرائجة.

حيث ظهرت إحدى العارضات بفستان زفاف عمودي بقبّة Heart وبشق أمامي طويل، وهي من أحدث صيحات فساتين الزفاف.

كما قدمت الماركة تصميم آخر يتسم بالبساطة والإحتشام ليناسب العروس المحجبة، فهو بأكمام طويلة وقصّة عمودية.

فستان زفاف Galia Lahav

قدمت ماركة Galia Lahav فستان زفاف بسيط بقصّة ضيقة على الخصر وعمودية من أسفل الخصر لتبرز قوام العروس.

فستان زفاف لازارو Lazaro

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يساعد هذا التصميم من لازارو في اخفاء عيوب الجسم حيث أنه بقبّة V وبقصّة عمودية لا تبرز الإنحناءات، ومزود بوشاح تول ينسدل من الخلف.

فستان زفاف ليلا روز Lela Rose

للعروس العصرية التي تفضل الفساتين الناعمة، يمكن أن تستوحي إطلالتك من فستان زفاف ليلا روز العمودي بالقصّة الأوف شولدر.

فستان زفاف ماركيزا Marchesa

اخترنا لكِ فستان مفعمة بالأنوثة والرومانسية من ماركة ماركيزا، وهو بقصّة عمودية تتسع من أسفل وبذيل ينسدل على الأرض وبقبّة V وأكمام طويلة.

كما أن الفستان مزين بتطريزات الورود البيضاء لمزيد من النعومة.

فستان تاداشي شوجي Tadashi Shoji

قدمت ماركة تاداشي شوجي فستان زفاف عمودي بأكمام قصيرة وتصميم أنثوي جذاب، حيث يكشف بعض أجزاء الجسم من أعلى بفضل قماشه الشفاف.

فستان زفاف فيكتور آند رولف Viktor & Rolf

حرصت ماركة فيكتور آند رولف على تقديم تصميم كلاسيكي راقي بوحي من إطلالات أميرات القصور الملكية.

الفستان بقصّة عمودية وبأكمام طويلة مع وشاح خلفي طويل

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