موديلات فساتين سهرة مطرزة لاحتفالات نهاية العام

ضمن عروض أسبوع باريس للأزياء الراقية كوتور خريف2020 ، تسابقت دور الأزياء العريقة على إبتكار مجموعة فخمة من فساتين السهرة المحبوكه بالتطريز المتقن .

وتألقت العارضات الشهيرات بتصاميم هى قطع فنية بحد ذاتها زينت المنصات الباريسية وأنتقلت إلى السجاد الأحمر لأشهر المهرجانات والفعاليات العالمية فكانت رفيقة نجمات هوليوود في مختلف المناسبات.

من جهتنا أردنا أن نرصد لكِ باقة من أفخم التصاميم لتكون دليلك لتتعرفي من خلاله على أحدث صيحات الموضة العالمية لإطلالة خاطفة للأنظار في احتفالات نهاية العام.



فساتين مطرزة بالريش

جحت موضة فساتين السهرة المطرزة بالريش النافر في إثبات حضورها على منصات العروض مرة أخرى ولكن هذا العام شهدت مجموعات دور الأزياء العريقة تصاميم تميزت باللمسة الدراماتيكية والغريبة في بعض الأحيان والمستهدف بها الزبونات صاحبات الذوق الجرئ، التصميم الأبرز حمل توقيع جيفنشي Givenchy، فتألقت العارضة الشهيرة كايا غربر بفستان أسود طويل مغلف بالكامل بالريش الملون، أما اذا كنتِ واحدة ممن يفضلن اللوكات البسيطة فننصحك بمشاهدة الفستان الأسود المنفوش المغطي بريش ناعم من نفس اللون من توقيع دار ديور Dior.

فساتين بأكمام منفوخة موضة الموسم

لا يمكن تجاهل موضة الفساتين المصممة بأكمام منفوخة Puffy sleeves dresses هذا الموسم بعد أن بسطت سيطرتها على عروض الأزياء الجاهزة والراقية في مختلف المواسم وبرعت أشهر الأسماء في عالم صناعة الموضة في تقديمها بقصات وألوان شديدة النعومة كفيلة بمنحك ستايل أنثوي أنيق مثل الفستان الذي رصدناه لدى المصمم اللبناني العالمي جورج شقرا Georges Chakra.

فساتين سهرة بألوان الباستيل الحالمة

لا تزال موضة ألوان الباستيل البناتية تحافظ على مكانتها ضمن لائحة إتجاهات الموضة العالمية بعد أن سيطرت على عروض أزياء الكوتور المخصصة لموسم خريف2020، من جهتنا لفتنا الفستان مستقيم القصة المغطى بتطريز ناعم من مجموعة رالف آند روسو Ralph & Russo والفستان الوردي المنفوش والمزدان بورود بارزة حول منطقة الصدر والأكمام ومزود بحزام عريض كعادة كل تصاميم المبدع اللبناني إيلي صعب Elie Saab.

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فساتين سهرة بقصة حورية البحر

تتعاقب المواسم وتبقى فساتين السهرة بقصة حورية البحر الشهيرة Mermaid dresses متصدرة مشهد الموضة وتتنافس كبريات دور الأزياء العالمية على إدراجها بموديلات متنوعة ترضي كافة الأذواق ويتميز هذا التصميم بقصته الأنثوية التي تجمل القامة وتزيدها طولًا، تجدين أروع الموديلات لدى طوني ورد Tony Ward وألكسيس مابي Alexis Mabille.

فساتين سهرة طبقات

تعتبر فساتين السهرة المؤلفة من طبقات من صيحات الموضة الدارجة هذا الخريف وبرع المصمم اللبناني رامي قاضي Rami Kadi في تقديم موديل ديكولتيه باللون البرتقالي الصارخ مزين بتطريز فضي متناثر على كامل الفستان سيضمن لكِ إطلالة غير إعتيادية تخفي عيوب الجسم.

فساتين سهرة مزودة بكاب طويل

أنها مجموعات الكوتور التي تعكس كل مرادفات الفخامة والرقي لذا لم نستغرب من الحضور الأنيق لفساتين السهرة المطرزة والمزود بكابات طويلة تصل إلى الأرض والكفيلة بإضفاء لمسة ملوكية لا تضاهى على إطلالتك في المناسبات الهامة

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