صيحات مكياج مميزة لخريف 2020

بدأ الخريف يدق على الأبواب، وأصبحنا نشاهد الكثير من النجمات حول العالم، ومدونات الموضة بصيحات أزياء الخريف المختلفة، والتي معها سوف تحتاجين إلى مكياج مميز وراقٍ يناسب الموسم.

وقد برز الكثير من الصيحات المختلفة التي يمكنكِ تطبقيها ما بين درجات أحمر الشفاه وأنواعه، وظلال الجفون، وألوان كحل العيون،

أحمر الشفاه المطفي باللون الداكن

من درجات أحمر الشفاه التي ننصحكِ باعتمادها خلال هذا الموسم، هو أحمر الشفاه النبيذي أو العنبي، واختاريه بالدرجات المطفية، والتي تمنحكِ شفاهًا كبيرة ولمسة جريئة.

أحمر الخدود الوردي البارز

وبالنسبة لأحمر الخدود، فعند تطبيق المكياج النود الناعم والذي مازال متربعًا على عرش الموضة حتى الخريف والشتاء القادم، فاختاري أحمر الخدود البارز الوردي، المستوحى من اطلالات الصبايا في الريف، للمسة أكثر طبيعية وأقل تكلفًا.

العيون الغرافيك

بالفعل بدأنا نشاهد اللعب بالأيلاينر وأقلام الكحل للعيون، فوق الجفن العلوي والسفلي، لاطلالة لافتة الأنظار، اعتمدتها النجمات بجلسات التصوير والحفلات الكبيرة المختلفة.

Advertisements

المكياج النود

من أكثر الصيحات المفضلة لدى خبراء التجميل، لأنها تُبرز جمال الصبيّة من دون أن تغيّر ملامحها، والتي يعتمدون فيها الألوان الترابية كالبيج والبني الفاتح ودرجات الروز الهادئة، والمميز بها أنها تناسب كل ألوان بشرة الصبايا المختلفة.

لمسات من ألوان النيون

من الأفكار الجريئة التي يمكنكِ اعتمادها خلال خريف2020، هو لمسة من درجات الليون بمكياج، على سبيل المثال درجات الفوشي الفاقعة من الأيلاينر فوق الجفن العلوي، التي تمنحكِ اطلالة شبابية خاطفة للأنظار.

قد يهمك أيضا:

أفضل مكياج عيون سموكي ملوّن لحفلات 2020

تعرف علي صيحات مكياج عملية لهذا الموسم