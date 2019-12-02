والدة الطفل زين تعلن بشرى سارة جديدة: قلوبنا فرحانة وفخورة

أعلنت الكاتبة رضوى موسى، والدة الطفل زين، الشهير بمحاربته لمرض السرطان 4 مرات، عن مشاركته في منتدى شباب العالم، المقرر انعقاده خلال الشهر الجاري بشرم الشيخ.

وبدأت "موسى" حديثها، عبر الصفحة الرسمية لنجلها على "فيس بوك": "من أصعب الاختبارات، إن الواحد يلاقى أي أمل في الأوقات الصعبة والابتلاء، لكن ربنا سبحانه وتعالى بيسمح بالكرم والنعم عشان يخفف ويعوض".

واستشهدت بالآية رقم 159 من سورة "آل عمران": "فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ"، متابعة: "⁣⁣الآية دى ساعدتنا في مواقف كتير فى حياتنا لتجديد النية، وتقييم أي موقف أو فرصة ربنا بيديهالنا عشان نستخدم قصتنا وحدوتة زين، والصوت اللى ربنا إداهولنا فى التوعية، مساعدة الغير أو التغيير وتحويل التجارب السلبية لتجارب إيجابية"، معلنة عن المشاركة بما وصفته "أكبر المؤتمرات لوصل الحضارات والثقافات بهدف مستقبل أفضل"، معربة عن سعادتها بتلك الخطوة.

وأضافت: "قلوبنا فرحانة وفخورة بزين، لكونه واحد من مجموعة مختارة من المتحدثين فى المؤتمر.. زين حيتكلم عن رحلته أربع مرات مع السرطان.. ⁣⁣ادعوا معانا إننا نشوفه متعافى ويكبر، ويكون راجل قد المسئولية والرسالة اللى ربنا اختاره ليها فى دنيتنا".

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وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد على ما يزيد على 2300 تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "زين بطل حقيقي وكلنا فخورين بقوته وشجاعته في مواجهة المرض"، و"خبر مُفرح جدا"، و"ربنا يقف معاكم في كل لحظة..أنا شايفة إن حبيبي زين كبر.. عقبال ما تشوفيه عريس".

يذكر أن الطفل زين ظهر في سلسلة إعلانات خلال شهر رمضان لعام 2016، بعنوان: "التحدي هو زين"، أظهرت قصة كفاح الصغير الذي أتم عامه العاشر منذ أشهر قليلة، وتعافيه من مرض السرطان مرتين سابقتين.