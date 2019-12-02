بـ"فستانين بألوان ساخنة".. "السلطانة هويام" تصف سيرين عبدالنور بـ"القنبلة"

عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، مقطع فيديو جديدة لها، بصحبة الفنانة التركية مريم أوزرلي، المعروفة في الوطن العربي بـ"السلطانة هويام"، خلال تواجدهما سويا في حفل ليلي بالعاصمة الفرنسية باريس.

وظهر الثنائي بفستانين بألوان ساخنة، حيث تألقت "سيرين" بإطلالة حمراء اللون، والتي تميزت بأنها "أوف شولدرز"، وبفتحة جانبية طويلة، كما أنها خالية من النقوش، فيما تجملت "مريم" بأزياء صفراء اللون، وفضفاضة وبدون أكمام، ومزينة بنقوش لامعة.

وعلقت "السلطانة هويام" على تواجدها بجوار الفنانة اللبنانية، قائلة باللغة الإنجليزية: "أنا أقف بجوار قنبلة"، مغازلة بذلك "سيرين".

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد على ما يتجاوز المليون مشاهدة، ومئات التعليقات، أبرزها: "ملكتين جمال في فيديو واحد"، و"جمالك طاغي يا سيرين"، و"السلطانة مع القمر اللبناني".