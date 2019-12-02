عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، مقطع فيديو جديدة لها، بصحبة الفنانة التركية مريم أوزرلي، المعروفة في الوطن العربي بـ"السلطانة هويام"، خلال تواجدهما سويا في حفل ليلي بالعاصمة الفرنسية باريس.
وظهر الثنائي بفستانين بألوان ساخنة، حيث تألقت "سيرين" بإطلالة حمراء اللون، والتي تميزت بأنها "أوف شولدرز"، وبفتحة جانبية طويلة، كما أنها خالية من النقوش، فيما تجملت "مريم" بأزياء صفراء اللون، وفضفاضة وبدون أكمام، ومزينة بنقوش لامعة.
وعلقت "السلطانة هويام" على تواجدها بجوار الفنانة اللبنانية، قائلة باللغة الإنجليزية: "أنا أقف بجوار قنبلة"، مغازلة بذلك "سيرين".
وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد على ما يتجاوز المليون مشاهدة، ومئات التعليقات، أبرزها: "ملكتين جمال في فيديو واحد"، و"جمالك طاغي يا سيرين"، و"السلطانة مع القمر اللبناني".
كانت هذه تفاصيل خبر بـ"فستانين بألوان ساخنة".. "السلطانة هويام" تصف سيرين عبدالنور بـ"القنبلة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.