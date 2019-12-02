آخرها "مقاطعة الجيران".. مواقف طريفة جمعت محمد إمام بطفلته

سرد الفنان محمد إمام، اليوم، موقفا طريفا، على طريقة والده الفنان عادل إمام، في فيلم "عريس من جهة أمنية"، حيث أظهر الشدة والغيرة على طفلته الأولى "خديجة"، ذات الـ5 أشهر، وسرد موقفا له مع أحد جيرانه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، واختتمه بقرار، وهو عدم إلقاء السلام على جاره مرة أخرى، عندما قال له "ابني عريس بنتك".

ونشر إمام صورة لنفسه بتعبيرات وجه غاضبة، وعلق عليها قائلًا: "امبارح وأنا مروح قابلت جارنا، راجل لطيف جداً وكان شايل طفل عمره سنتين تقريباً، علاقتي بجاري عبارة عن سلامات بس في الطالعة والنازلة، المهم قلت أبقى لطيف المرة دي معاه ليقولوا عليا تنك".

وأضاف: "قلت له أخبار حضرتك إيه، قالي الحمد لله، قلت له مين الولد الأمور ده، قالي ده عريس خديجة، أنا فاجأة لقيت الدنيا ضلمت في وشي ودوخت ومش عارف آخد نفسي، ومش فاكر أنا رديت عليه ولا إيه اللي حصل ساعتها، كل اللي فاكره إن أنا أول ما دخلت البيت قررت إني مش هسلم على الجيران تاني".

وأضاف: "الصورة ملهاش علاقة بالموقف، بس تقريباً ده كان تعبير وشي لما الراجل قالي كده".

وكان قد بدأ إمام بمشاركة متابعيه عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بيومياته مع طفلته، منذ ولادتها تقريبًا، ولكنه ظل متحفظا على عدم ظهورها في أي صورة من الصور.

ويرصد "هن" أبرز المواقف المتعلقة بالطفلة، والتي سردها إمام، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر الفنان صورة له يوم ولادة خديجة، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أثناء تواجده في "وحدة الأطفال حديثي الولادة"، وعلق عليها قائلًا: "{وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ}.. أول مرة أحس بجملة حياته اتقلبت 180 درجة، خديجة محمد إمام وصلت يا جماعة، يلا دلعوها بقى، ربنا يحفظ جميع أطفالنا".

ثم توالت تعليقاته الطريفة على أبوته الحديثة، حيث نشر صورة له بعد ولادة خديجة بعدة أيام، وعلق عليها قائلًا: "يعني أنا بعد كده هعمل أدوار أب، يالهوي حالي، يوميات أب جديد مش فاهم حاجة".

ونشر فيما بعد صورة له مع لعبة من ألعاب طفلته المفضلة، وعلق على الصورة بـ"أعرفكم على صاحبي الجديد اللي أنا مش عارف ده قطة ولا أرنب ولا إيه حكايته، بس كل اللي أعرفه إنه بيسكت خديجة".

وبعد ذلك شارك الفنان متابعيه بصورة أخرى طريفة له، كان يستند فيها على عربة طفلته، بينما تظهر عليه علامات التعب والإرهاق، وعلق على الصورة قائلًا: "أنا عمري بيضيع في فك وتركيب وشيل البتاع ده، ده ولا كأني اشتريت نص نقل".

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ثم نشر صورة أخرى، وهو يحمل لعبة غريبة الشكل من ألعاب طفلته، وعلق عليها بـ"أنا بقيت بقضي يومي مع حاجات غريبة، ده بقى إيه والنبي !!!؟، ده أنا شخصياً قلقان منه !!".

ونشر فيما بعد صورة مشابهة، كان أيضًا يحمل فيها لعبة من ألعاب خديجة، شكلها أيضًا غريب، وعلق على الصورة قائلًا: "أنا ليه أصحى ألاقي البتاع ده نايم جنبي !؟، وكمان بيطلع صوت غريب أوي، مع إنه ولا يبان عليه !!، من أنتم !!".

ونشر صورة أخرى له، عبر فيها عن مدى تغير نمط حياته منذ حضور طفلته، حيث ظهر بجانب الجزء الخلفي من سيارته، الذي كان مُمتلئا بحقائب السفر، وعلق على الصورة قائلًا: "لما كنت بسافر زمان كنت باخد معايا شنطة فيها أي حاجة، دلوقتي بقيت ما شاء الله بحمل شنط زي ماكون بعزل، ده كان ناقص ناخد معانا الكنبة !!".

ونشر إمام صورة أخرى له، بينما كان يستقل سيارته، مُنتظرًا زوجته وابنته، وعلق عليها بـ: "قبل ما أنزل مراتي قالتلي إن هي وخديجة قدامهم 5 دقايق ويكونوا جاهزين، بقالي ساعة وربع قاعد في العربية مستنيهم !!، قصة قصيرة غريبة".

كما نشر صورة أخرى طريفة له، بينما كان يحمل "تيتينة" صفراء اللون، بنفس لون القميص الذي كان يرتديه، وعلق على الصورة قائلًا: "يعني إيه أبقى في التصوير وافتح شنطة الشغل بتاعتي ألاقي التيتينه دي !؟، لا وكمان لايقة مع اللي أنا لابسه".

وعلى صعيد آخر، ينشغل حاليًا الفنان محمد إمام بتصوير مشاهده في أحدث أفلامه "لص بغداد"، الذي يشارك في بطولته فتحي عبد الوهاب، وياسمين رئيس، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق، وهو من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.