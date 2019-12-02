"القومي للمرأة" يبدأ فعاليات المرحلة الأولى من حملة طرق الأبواب في الفيوم

في إطار حملة الـ16 يوما من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة التى يطلقها المجلس القومي للمرأة تحت شعار "احميها من الختان" خلال الفترة من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر المقبل، بدأت فعاليات المرحلة الأولى من حملة طرق الأبواب فى محافظة الفيوم، استهدفت 500 من السيدات والرجال والأطفال بمركز سنورس، لنشر الرسائل الخاصة بالقضاء على ختان الإناث وخلق رفض مجتمعى للثقافات الموروثة والمتعلقة بربط الختان بالدين، بالإضافة إلى التعريف بالمخاطر الصحية والنفسية لها، كما تستهدف دمج مؤسسات الدولة المعنية والقائمين عليها فى الحراك المجتمعى الرافض للختان وتنسيق الجهود بينهم، وذلك بالاعتماد على الواعظات والراهبات.

وقامت الواعظات والراهبات بتوعية المستهدفين بمخاطر ختان الإناث، وتجريم هذه العملية في القانون المصرى وتغليظ العقوبة على فاعلها وعلى الآمر بفاعلها إذا كان الأب أو الأم أو الجدة أو العمة.

جدير بالذكر أن حملة طرق الأبواب "احميها من الختان" تنقسم إلى مرحلتين، حيث تنطلق فعاليات المرحلة الأولى خلال الفترة من 25 وحتى 27 نوفمبر الجارى، فيما تنطلق فعاليات المرحلة الثانية خلال الفترة من 7 وحتى 9 ديسمبر المقبل في 8 محافظات هى (الفيوم وبنى سويف وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان).

وتتضمن رسائل الحملة توضيح رأي الدين في ختان الإناث وحقيقة كونه عادة وممارسة ضارة تؤذي الفتاة وأنه ليس من العبادات، كما سيتم توضيح رأي الطب والعقوبة المنصوص عليها في القانون لكل من يشارك في ارتكاب هذه الجريمة، كذلك الآثار النفسية والصحية التي تتعرض لها الفتاة بسبب هذه الجريمة.