عروض اليوم الأول من أسبوع الموضة العربي

انطلق أسبوع الموضة العربي لتدور فعالياته من دبي، في مقره الثابت متجر 1422 الذي يعتبر أول متجر للأزياء الراقية الجاهزة في العالم وأول حاضنة لتسريع أعمال المصممين في المنطقة ضمن سيتي ووك من شركة مراس القابضة، حيث ستُعرض خلاله أحدث تشكيلات الأزياء لعشرات المصممين من منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا مع فرصة شراء الأزياء عبر شبكة الإنترنت حال ظهورها على المنصة إلى جانب أركان البيع المؤقتة والعروض التقديمية.

وبحضور زخم من المشاهير والفنانين و المصممين والجماهير التي تعنى وتعشق الأزياء وآخر صيحات الموضة والجمال افتتح أولى العروض المصمم اللبناني شربل زوي وهي ثالث مشاركة له في هذا الحدث السنوي بفساتين اتسمت بالجرأة والحرية وكأنما يشجع المرأه على الأنطلاق نحو الأفق دون قيود وبلغ عددها 22 فستان معظمها مزركش من الاسفل و طبقة الشيفون من الأعلى غلب على مجموعته اللونان الازرق الغامق واللون الذهبي الصارخ مع بعض الزهري الفاتح ،اختتم عرضة بفستان عروس اخذ طابع البساطه والرقة من الأعلى بينما تجسدت الفخامة آخر الفستان حتى الذيل العريض والطويل جداً.

ويعلق شربل عن اهتمامه بإطلاق مجموعته بدبي قائلا:" جمهور دبي ذواق جداً ومن المعروف أن هذه المدينه هي أيقونه الجمال في العالم بل يستوحي الغرب خطوط ازياءهم منها وكونها تجمع العديد من الثقافات فهذا يعطي تنوع أيضا في الأزياء".

وكان حضور الفنانه مريم حسين ضمن هذه المجموعه لافت جداً فهي ترتدي دوما ومنذ سنوات تصميمات شربل زوي الذي يعرف ذوقها واحساسها واصفة ان بينهم كيمياء خاصة في الأزياء.

أما بالنسبة لعرض fashion farm foundation hong kong تميز بأقمشة الجينز المستوحاة من بساطة الريف.

تلا العرضين السابقين فاصل غنائي للمطربه (ألينا كي) التي اضفت جوا من الحيوية بأغنيتهاonly love

وجاء العرض الثالث للمصمم اللبناني نجا سعيد الذي ضم 17 فستان للسهرة غلب عليها اللون الزهري بجميع تدرجاته من الغامق للفاتح واللون الأحمر أيضا جميع فساتينه كانت لماعة ذات بريق صارخ ومشغولة يدويا (بالشك) ولكنها خفيفة عند الارتداء ومن النجمات اللواتي حضرن العرض الفنانه نسرين طافش والفنانه ستيفاني صليبا وعرابه الجمال والأناقة بالوطن العربي جويل ماردينيان اللواتي ابدين اعجابهن بالمجموعه المبهرة.

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بالنسبة للمصممة الروسية فاليريا أسعد المشاركة لأول مرة بأسبوع الموضة العربي وتحديداً دبي اسمت مجموعتها (ذكريات) قدمت خلالها 15 فستان من قماش جاكارد الحرير وقماش التول وقد تم تصميمه فقط 15 يوماً وكان جهدها الكامل دون مساعدة أحد وغلبت علي تصميماتها اللونين الاسود والأبيض بطابع كلاسيكي .

اختتم العرض مع تشكيلة المصممة بارافيا كوتشر الذي انقسم لقسمين الاول التايورات مع الجاكيتات وهي للمراة التي تعمل وتتردد لمكتبها كل يوم والقسم الثاني 16 فستان فساتين السهرة والحفلات وتميزت ب6 فساتين لعروس2020 ذات اللمسات البسيطة معظمها اورجنزا غلب عليها الساده مع قليل من التطريز.

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