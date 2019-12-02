خلطات طبيعية للعناية بالشعر من الزبادي

تُعتبر مسألة العناية بالشعر الأهم لدى السيدات، بخاصة اللاتي يواجهن مشاكل الشعر في كل فترة من العمر، مثل تقصّفه وضعفه وجفافه، فيصبح الشعر حينها تالفًا وخفيفًا.

هنالك العديد من العلاجات التي يمكنكِ اللجوء إليها للعناية بالشعر، منها العلاجات والوصفات المنزليّة الطبيعية وماسكات العناية بالشعر.

لذا نعرض لكِ أهم الخلطات الطبيعية للعناية بالشعر من الزبادي:

فوائد الزبادي للشعر

يحتوي الزبادي على الكثير من المواد الغذائية مثل الزنك، وحامض اللبنيك، والبروتينات والفيتامينات، الأمر الذي يجعله يرطّب الشعر ويحدّ من جفافه، كما يخلصّه من قشرة فروة الرأس المزعجة، والتي تسبّب الحكة. بفضل احتوائه على مواد غذائيّة عدة، يمنح لبن الزبادي القوّة واللمعان للشعر، كما يعزّز نموّه، ويمنع تساقطه.

كما يساعد الزبادي على تنعيم الشعر المجعّد الخشن، ويخلّصه من التشابك، كذلك يعالج خصلات الشعر المتقصّفة والتالفة، ما يمنحكِ شعرًا لامعًا وصحيًّا.

خلطات للشعر من الزبادي

الزبادي لعلاج تساقط الشعر

اِنقعي أوراق الكركديه في الماء لمدة ساعة كاملة. قومي بتصفيتها واطحينها جيدًا للحصول على خليط متجانس، واخلطيها مع نصف كوب من الزبادي.

قومي بتوزيع الخليط الناتج على الشعر، بعد تفريقه إلى أقسام عدة. بعد مرور نصف ساعة، اغسلي الشعر جيدًا باستخدام الماء والشامبو العادي.

Advertisements

خلطة الزبادي للشعر الأبيض وللتخلص من الشيب المبكّر

امزجي ملعقة كبيرة من زيت الخردل مع كوب من الزبادي. وزعّي المزيج على الشعر المبلول من الجذور إلى الأطراف، وغطّي الشعر بمنفشة مبلّلة من الماء الساخن. اتركي المزيج 40 دقيقة على شعرِك، ثم اغسليه بالشامبو والبلسم.

ماسك الزبادي وزبدة الشيا للشعر الجاف والتالف

اخلطي 3 ملاعق كبيرة من زبدة الشيا مع ربع كوب من لبن الزبادي. أضيفي ملعقتين كبيرتين من زيت إكليل الجبل وزيت الزيتون، مع نصف ملعقة صغيرة من خل التفاح. بعد خلط المكونات جيدًا، أضيفي ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي. ادهني شعركِ بالخلطة ودلّكي فروة الرأس جيدًا بحركات دائرية. اتركي الخلطة على الشعر لمدة نصف ساعة، ثم اغسلي الشعر جيدًا.

خلطة الزبادي للشعر المتقصف

اُخلطي 3 ملاعق كبيرة من زبدة الشيا مع ربع كوب من لبن الزبادي. أضيفي ملعقتين كبيرتين من زيت إكليل الجبل وزيت الزيتون، مع نصف ملعقة صغيرة من خل التفاح. بعد خلط المكونات، أضيفي ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي. اِدهني شعركِ بالخلطة ودلّكي فروة الرأس جيدًا بحركات دائرية. اتركي الخلطة على الشعر لمدة نصف ساعة، ثم اغسلي الشعر.

ماسك الزبادي للشعر المصبوغ

افردي كمية مناسبة من لبن الزبادي على شعركِ واتركيه لمدة ربع ساعة، ثم اشطفي شعركِ بشامبو خاص للشعر المصبوغ.

قد يهمك أيضا:

احصلي على "خُصلات" كثيفة ومنتعشة مع روتين العناية بالشعر

تعرفي على وصفات طبيعية للعناية بالشعر الدهني