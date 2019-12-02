إطلالة جميلة تشبه إطلالات مارغو روبي

حققت الممثلة الأسترالية مارغو روبي نجاحاً هائلاً بأفلامها في الأعوام الماضية، ولكن إلى جانب موهبتها في التمثيل، تتمتع مارغو بأسلوب جمالي قمة في الأناقة، جعلها تعد من بين أجمل جميلات العالم منذ أول ظهور لها على السجادة الحمراء. وفي هذه الإطلالة الهادئة، تعتمد الظلال الترابية التي تضفي لمسة من الدفء على بشرتها البيضاء وعينيها الزرقاوين. وتتميز درجات البني المحمر بكونها تليق بجميع ألوان العيون ودرجات البشرة قد يهمك أيضا: إيما ستون تلفت الأنظار بفستان باللون الأصفر وقلادة ذهب إطلالات أنيقة لنجمات العالم على السجادة الحمراء في مهرجان روما السينمائي

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