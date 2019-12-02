‎قفاطين تحتفل بزيارة المصمّمة الى الشرق الأوسط

تفخر توري بورش Tory Burch بتقديم مجموعة جديدة من القفاطين احتفالاً بزيارة المصممة توري بورش الأخيرة للشرق الأوسط والتزامها الطويل الأمد بهذا المنطقة. وعرضت هذه المجموعة التي تتألف من أربعة قفاطين فريدة من نوعها كمبادرة تقوم بها توري بورش في Level Shoes في "دبي مول" قبل أن تهبها الدار لمعهد "إسمود"، مركز تعليم فنّ الأزياء الشهير في دبي.

تتميز هذه المجموعة بمهارة استثنائية، حيث يستغرق العمل في إنجاز كل قفطان حوالي 300 ساعة من قبل فريق من الخياطين المحترفين في مشغل نيويورك سيتي. ويحمل تصميم القفطان توقيع توري بورش الذي يظهر تقريباً في جميع مجموعات هذه العلامة التجارية الراقية. فقد عشقت توري هذا الشكل عندما كانت ترى والدتها منذ نشأتها، وهي ترتدي قفطاناً تتباهى به عندما كانت تستمتع باستقبال ضيوفها في فصل الصيف.

وقالت توري «إن القفطان هو قطعة كلاسيكية ويذكرني بالإطلالة الأنيقة العفوية للنساء في مرحلة السبعينات، بما في ذلك والدتي، فبعد السباحة، كانت تربط شعرها المبلل وترمي عليها قفطاناً فوق ثوب السباحة، فقد كان تبدو أنيقة بشكل لا يُصدق».

‏TORY BURCH BLACK EMBELLISHED CAFTAN

يتميز Tory Burch Black Embellised Caftan بمئات الزخارف اليدوية المطعّمة بالترتر وبنمط متدرج فريد من نوعه، وهي تقنية تُستخدم أيضاَ في مجموعة Fall RTW. وتُبرز هذه القطعة غلاماً شاعرياً وتومئ إلى مجموعة الخريف. صُنع هذا القفطان من الحرير الأسود وهو مبطّن بطبقة من الساتان الحريري وهو ما يجعله ينساب بلطف ونعومة على الجلد.

‏TORY BURCH FLORAL EMBELLSHED CAFTAIN

يحتفل Tory Burch Floral Embellished Caftan بمجموعة Fall RTW من خلال مفهوم جديد لطباعة البيزلي الموسمية للعلامة التجارية. فهذا القفطان المصنوع يدوياً من الحرير، هو خفيف الوزن ورشيق، وينحلّى بشكل أنثوي وخصر مطوّق بحزام ويقلل من حجم الأكمام التي تأتي على شكل جرس. كما أن الحاشيات مقلّمة ومزينة بدانتيل شانتيلي أسود اللون من Lurex ، ، في حين أن الزهور المطرّزة يدوياً عند فتحة الرقبة (اليافة) تنتهي بكرات كريستالية.

ين تحتفل بزيارة المصمّمة الى الشرق الأوسط

20 نوفمبر 2019

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TORY BURCH BLACK EMBELLISHED CAFTAN

TORY BURCH FLORAL EMBELLSHED CAFTAIN

TORY BURCH EMBELLISHED BIRD CAFTAN

TORY BURCH IVORY EMBELLISHED CAFTAN

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تفخر توري بورش Tory Burch بتقديم مجموعة جديدة من القفاطين احتفالاً بزيارة المصممة توري بورش الأخيرة للشرق الأوسط والتزامها الطويل الأمد بهذا المنطقة. وعرضت هذه المجموعة التي تتألف من أربعة قفاطين فريدة من نوعها كمبادرة تقوم بها توري بورش في Level Shoes في "دبي مول" قبل أن تهبها الدار لمعهد "إسمود"، مركز تعليم فنّ الأزياء الشهير في دبي.

تتميز هذه المجموعة بمهارة استثنائية، حيث يستغرق العمل في إنجاز كل قفطان حوالي 300 ساعة من قبل فريق من الخياطين المحترفين في مشغل نيويورك سيتي. ويحمل تصميم القفطان توقيع توري بورش الذي يظهر تقريباً في جميع مجموعات هذه العلامة التجارية الراقية. فقد عشقت توري هذا الشكل عندما كانت ترى والدتها منذ نشأتها، وهي ترتدي قفطاناً تتباهى به عندما كانت تستمتع باستقبال ضيوفها في فصل الصيف.

وقالت توري «إن القفطان هو قطعة كلاسيكية ويذكرني بالإطلالة الأنيقة العفوية للنساء في مرحلة السبعينات، بما في ذلك والدتي، فبعد السباحة، كانت تربط شعرها المبلل وترمي عليها قفطاناً فوق ثوب السباحة، فقد كان تبدو أنيقة بشكل لا يُصدق».

‏TORY BURCH BLACK EMBELLISHED CAFTAN

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يتميز Tory Burch Black Embellised Caftan بمئات الزخارف اليدوية المطعّمة بالترتر وبنمط متدرج فريد من نوعه، وهي تقنية تُستخدم أيضاَ في مجموعة Fall RTW. وتُبرز هذه القطعة غلاماً شاعرياً وتومئ إلى مجموعة الخريف. صُنع هذا القفطان من الحرير الأسود وهو مبطّن بطبقة من الساتان الحريري وهو ما يجعله ينساب بلطف ونعومة على الجلد.

‏TORY BURCH FLORAL EMBELLSHED CAFTAIN

يحتفل Tory Burch Floral Embellished Caftan بمجموعة Fall RTW من خلال مفهوم جديد لطباعة البيزلي الموسمية للعلامة التجارية. فهذا القفطان المصنوع يدوياً من الحرير، هو خفيف الوزن ورشيق، وينحلّى بشكل أنثوي وخصر مطوّق بحزام ويقلل من حجم الأكمام التي تأتي على شكل جرس. كما أن الحاشيات مقلّمة ومزينة بدانتيل شانتيلي أسود اللون من Lurex ، ، في حين أن الزهور المطرّزة يدوياً عند فتحة الرقبة (اليافة) تنتهي بكرات كريستالية.



‏TORY BURCH EMBELLISHED BIRD CAFTAN

مع زوج من الطيور الغريبة ومجموعة من الزهور الكريستالية الطافية، فإن Tory Burch Embellished BirdCaftan يعتبر قطعة فريدة من نوعها بالفعل. وتضيف الببغاوات – كل واحدة هي مزيج من البلورات الكريستالية والتول والأحجار الكريمة – عنصراً مرحاً إلى القفطان وقصة من التفتا الحرير المبطّن بالحرير الصافي الساحر. وتضفي أكمام الجرس والشقوق الجانبية نوعاً من الحركية بينما تضيف ثلاثة صفوف من بلورات سواروفسكي الكريستالية الإشراقة إلى عالم موضة القفطان.

‏TORY BURCH IVORY EMBELLISHED CAFTAN

تم تزين Tory Burch Ivory Embellished Caftan بمئات من بلورات سواروفسكي، وتم تطعيم كل مجموعة بالجلد المذهّب وخيطت يدوياً بمنسوجات حريرية لتشكل نموذجاً ماسياً. وبقصّته المتناسقة مع الجسم، فإن القفطان يتخذ شكلاً ممشوقاً مع أكمام منفوخة ناعمة. ويُعتبر Tory Burch Ivory Embellished Caftan محوراً أساسياً ومميزاً في المجموعة.

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