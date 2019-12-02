16 حقيبة أنيقة مناسبة لحمل اللاب توب

تشعر كثيرات بالحيرة حول أي حقيبة يستخدمن لحمل الكومبيوتر المحمول "لاب توب"، إذ يعتمدن غالباً على الحقيبة نفسها مما يؤدي إلى بهتان لونها أو إصابتها بخدوش. وهذا الموسم قدمت دور الأزياء العالمية العديد من الحقائب التي تتميز بتصاميمها المبتكرة التي تعكس الإبداع من حيث الألوان والخامات المستخدمة. وحملت أسابيع الموضة العالمية اتجاهات متعددة لموضة حقائب خريف وشتاء، فجاءت بعض تصاميم الحقائب بحجم كبير جداً يجعلها مناسبة لحمل "اللابتوب". Advertisements قد يهمك أيضا: حيل بسيطة تساعدك على التمييز بين الحقيبة الأصلية والمزيّفة منها الانتباه إلى الدرزات تعرفي علي حقيبة ديور المفضلة لدي مشاهير العرب

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