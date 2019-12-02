ملامح جمالية مغايرة للسائد ساطع وبراق

أنارت منصات عروض أزياء موسمي الخريف والشتاء، كوكبة من الأزياء الساطعة المتلألئة ذات البريق الأخاذ، لكنها لم تبد متوقعة، بل توجتها ملامح جمالية مغايرة تناجي أحدث مستجدات الموضة، من الدرابيه والشراشيب، وحتى التدرج من لون إلى آخر (أومبريه) والصور الشخصية الملونة والطبعات الحيوانية والنقوش النباتية بتطريز بديع.

لم تقف الفساتين المرصعة بالترتر مكتوفة الأيدي أمام اتجاهات الموضة الأخرى، فتجددت لتتزين بلوحات لأزهار كبيرة (كارولينا هيريرا)، وتنافست أحجام الترتر النافر لرسم لوحات مجسمة (16Arlington)، كما تدرجت ألوانها (تمبرلي لندن، باميلا رولاند)، وتألقت بتصاميم تكشف عن الكتفين (سيمون روشا)، أو تتحلى بكاب محتشم (مونيك لوييه)، مع أطوال متباينة (كوتشيه)، وأكمام مفتوحة (فالنتين يوداشكين).

الظهور الأول

رصع البدويون القدامى ملابسهم بالعملات المعدنية، ليحتفظوا بنقودهم أينما ذهبوا بعيداً عن اللصوص. ولفظ Sequin (ترتر) أصله عربي مشتق من (سكّة)، وهي صباغ يستعمل في (سك أو صك) النقود. وفي عام 1922، اكتشف علماء الآثار رداء توت عنخ آمون مرصعاً بقطع صغيرة مستديرة الشكل من الذهب الخالص، في حضارة تعود إلى 3000 سنة قبل الميلاد. وفي الثلاثينات، طور العلماء ترتر أو باييت Paillette (بالفرنسية) من الجيلاتين المطلي بالرصاص، لكنه سرعان ما انصهر بالحرارة، إلى أن قام العالم الأميركي Herbert Lieberman باختراع الترتر المصنوع من مادة الأسيتات أو الخلات، ولضعفها تم استبدالها اليوم بالبلاستيك.

قطعة واحدة تكفي

تتيح أحدث الصيحات الإقبال على الأزياء المطرزة بالكامل من الرأس إلى القدم في السهرات والمناسبات الرسمية، يفضل البعض الاكتفاء بقطعة واحدة (مارك جاكوبس، باكورابان، إمبوريو أرماني)، أو تطـــريز النصف العلوي فقط من الفستان (زهير مراد). وهو اتجاه يناسب ذوات الشخصية التي تعشق البريق لكن لا يستهويها لفت الأنظار.

وللحد من قوة البريق، يضيف بعض المصممين أمثال سونيا ريكيل بلوزة الحرير العادية إلى البدلات المطرزة، كما أن ارتداء بلوزة براقة مع البدلة، خيار آخر للانتقال السريع من الإطلالة الصباحية إلى المسائية (مارتن غرانت). ويمكنك أيضاً الجمع بين تنورة براقة وكنزة رياضية (ماليبارمي)، لحضور شبابي لافت في أجواء كاجوال مرحة. ولا ننسى حزام الخصر العريض المرصع بحبات الكريستال لتطعيم الإطلالة بلون فاقع يعزز نحافة الخصر (فيث كونكشن).

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أفكار لأناقة براقة

• تؤمن عاشقات الماكسيماليزم أو المغالاة المفرطة وتزاحم التفاصيل، بأنه يمكن إضافة الاكسسوارات المرصعة إلى الفساتين المطرزة ولا حرج (دولتشي آند غابانا).

• يضفي التطريز المقلم بتداخل لونين متباينين طولاً جذاباً على قوامك (نعيم خان، سالي لابوينت).

• تلائم البدلات المكسوة بالترتر البراق الشابات اللواتي يملن إلى الطابع الحداثي على النقيض من الفساتين الرسمية (أليس + أوليفيا).

• التصاميم المزمومة عند الخصر هي الصورة العصرية للدرابيه الكلاسيكي (رالف لورين).

• الفساتين ذات الأطوال المتباينة أي القصيرة من الأمام والطويلة من الخلف تبدو أنيقة مع الجوارب السميكة من نفس اللون. لا تخشي توحيد لون الفستان مع الجوارب والحقيبة والحذاء (هيلسي).

• لا تزال الفساتين البسيطة المطرزة تستوعب بعض اللمسات اللونية، مثل حزام للخصر بلون مختلف أو الإضافات المجسمة كالجيوب الكبيرة (جوهانا أورتيز).

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