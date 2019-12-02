5 فيتامينات ومعادن يسبب نقصها ضعف أظافرك (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - مادي غيث: تحتاج جميع خلايا الجسم للعديد من الفيتامينات والعناصر الهامة من أجل القيام بوظائفها بشكل سليم، ولا سيما خلايا الأظافر، حيث يؤدي نقص تلك المعادن والفيتامينات في الجسم إلى تكسر الأظافر وتأخر نموها. لمزيد من القراءة عن: "5 فيتامينات ومعادن يسبب نقصها ضعف أظافرك " اضغط هنا

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