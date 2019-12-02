أعشاب ووجبات خفيفة.. خطوات بسيطة لتخفيف غثيان الحمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري

يعد الشعور بالغثيان أحد أشهر أعراض الحمل المبكرة وأكثرها شيوعًا، وتعاني نسبة 70 إلى 80% من النساء هذه المشكلة، بحسب ما أوضح موقع "إنسايدر".

ويبدأ الغثيان بين الأسبوعين الرابع والثامن، ويستمر عادة خلال الثلاثة أشهر الأولى، وفي أحيان أخرى حتى نهاية الحمل.

ويمكنك اتباع النصائح التالية للتخفيف من غثيان الحمل، كما أوضحت سينثي واوتليت طبيبة أمراض النساء والتوليد في جامعة ويسكونسن ماديسون:

Advertisements

- تناول وجبة بسيطة كل ساعتين، حتى تهضمها المعدة بسهولة، ويمكنك إضافة الأطعمة الغنية بالبروتين مع الوجبات الصغيرة للشهور بالشبع.

- تجنبي التوابل والأطعمة الغنية برائحة نفاذة.

- ممارسة التمارين المناسبة للحمل لمدة 30 دقيقة يوميًا، يساعد على التخلص من الغثيان بسهولة.

- تناولي أعشاب الزنجبيل، والبابونج والهيل، والليمون.