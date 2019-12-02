لمواليد ديسمبر.. إليك ما يخبئه الحظ في شهرك: فلوس وحب وتحذير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بسمة مشالي:

هل تُودون معرفة ماذا يخبئه لنا الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات الابراج لمواليد شهر ديسمبر، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب.

تقول الدكتور عبير فؤاد خبيرة الفلك وعلم الأرقام، لـ"الخليج 365"، إن شهر ديسمبر يجمع بين برجي القوس والجدي وقدمت كل ما يخبئه لهم الحظ على الصعيد المهني والعاطفي والمالي.

أولاً: برج القوس (22 نوفمبر - 21 ديسمبر)

الشمس تدخل مدار برجك في شهر ميلادك من يوم 9 وتمنحك إشراقة وطاقة عاطفية وحماس، كما يمنحك بسرعة البديهة والحدس القوة واليقظة الذهنية.

ويمنحك أيضا اللباقة والدبلوماسية والقدرة على التفاوض، ما يساعدك ذلك على الصعيد المهني ويعزز علاقاتك ومكانتك في العمل.

وماديا؛ فالكواكب مجتمعه في منزل المال يوجه تركيزك للأمور المالية وحسن التصرف فيها.

Advertisements

على الصعيد العاطفي تتحسن حياتك العاطفية من يوم 20 ديسمبر، وسيكون لديك قوة سحر وجاذبية وموهبة اجتماعية، ولباقة مع الأحباب وشركاء الحياة.

كما تتحسن أوضاعك الاجتماعية بشكل ملحوظ من يوم 9 حتى يوم 28، ومن المتوقع تكوين صداقات جديدة.

ثانيًا: برج الجدي (22 ديسمبر - 19 يناير)

الحظ يحالفك على جميع الأصعدة (العاطفية والاجتماعية والمالية والمهنية) حيث يجتمع 4 كواكب في مدارك خلال شهر مولدك.

يدخل أولًا اليوم من 2 ديسمبر، المشترى ويحمل مع الحظ وسيظل حتى نهاية العام، وزحل يدفعك لتحمل المسؤولية وتجاوز الضغوطات بسهولة، والقدرة على العمل بنجاح والابداع، وبلوتو يأتي لك بمكاسب مالية غير متوقعة، وأخيرا فينوس يحسن حالتك العاطفية ويمنحك السعادة والرضا مع الحبيب.

ومن الضروري على مواليد شهر ديسمبر التمتع بالكتمان، والحفاظ على السرية، وحذرت من الفخر بأنفسهم وبالإنجازات وكشف خططهم المستقبلية.