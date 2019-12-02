تكثيف الحواجب: خلطات طبيعية وإرشادات وخدع مكياج

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 ديسمبر 2019 10:41 مساءً - تكثيف الحواجب أصبح في السنوات الأخيرة مطلباً جمالياً ملحّاً، فقد اعتمدت معظم الفتيات إطلالة الحواجب العريضة والممتلئة، أمّا اللّواتي يعانين من الحواجب الخفيفة والفارغة فهنّ في دوّامة بحثٍ عن وصفات وخلطات طبيعية تساعد في نمو شعر الحاجبين.

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لذا نقدم لكِ في ما يلي بعض الماسكات المنزلية الصنع لـ تكثيف الحواجب كما نلحقها بمجموعة نصائح وإرشادات للمحافظة على الحواجب الكثيفة، ولمزيد من الحلول نقدّم لكِ الخليج 365 خدع مكياج للحصول على إطلالة الحواجب الممتلئة.

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وصفات طبيعية لـ تكثيف الحواجب:

تكثيف الحواجب

1- الفازلين لـ تكثيف الحواجب:

وزعي القليل من الفازلين على حاجبيكِ واتركيهما لمدة 15 دقيقة، ثم استخدمي أي منظف مناسب لتنظيف الوجه جيدًا؛ للحصول على نتائج أسرع، كرري استخدام ذلك مرتين أو 3 مرات خلال اليوم.

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2- جل الألو فيرا لـ تكثيف الحواجب:

جل الألو فيرا المستخلص من أوراق نبات الصبار، من أفضل المكونات الفعّالة لتكثيف شعر الحاجبين.

استخدمي جل الألو فيرا لتدليك الحاجبين قبل الذهاب للنوم بشكل يومي. اتركيها طوال الليل، ثم تشطف في الصباح التالي.

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3- زيت الخروع لـ تكثيف الحواجب:

يعرف زيت الخروع باحتوائه على العناصر الأساسية لتحفيز نمو الشعر وتكثيف الحاجبين.

اغمسي أعواد القطن في قطرة من زيت الخروع، واستخدميها لتدليك حاجبيكِ، ثم تترك لمدة ساعة كاملة قبل أن تمسح، باستخدام قطعة من القماش، كرري ذلك مرة واحدة يوميًا؛ للحصول على حواجب كثيفة طبيعيًا.

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4- زيت فيتامين E لـ تكثيف الحواجب:

زيت فيتامين E من أهم الفيتامينات التي تساعد على ترطيب وتغذية بصيلات الشعر لتحفيز نموه.

استخلصي الزيت الموجود داخل كبسولة واحدة من فيتامين E، وزعيه على حاجبيكِ مع تدليكهما برفق، يترك طوال الليل وتشطف جيدًا بالماء الفاتر، كرري ذلك يومياً للحصول على نتائج سريعة.

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إرشادات ونصائح لـ تكثيف الحواجب

حواجب كثيفة

1- تأكدي من حصولك على ما يكفي من الحديد؛ فقوّة الدّم تعتمد على كمّية الحديد لنقل الأوكسجين إلى بصيلات الشعر.

2- يساعد فيتامين ب 6 في المحافظة على صحّة الأظافر والشّعر، فإذا كنتِ لا تحصلين على ما يكفي منه عن طريق الغذاء، بإمكانك الاستعانة بحبوب الفيتامينات.

3- تتكوّن الحواجب أساساً من البروتين، لذلك أكثري من تتناول اللّحوم، أما إذا كنت نباتية، فتستطيعين الحصول على المقدار الذي تحتاجينه عن طريق تناول البقوليّات كالفاصوليا، أو الخضار كالقرنبيط، أو من خبز القمح.

4- حاولي ألا تغيّري كثيراً بشكل حاجبيكِ واتركيهما بشكلهما الطّبيعي، فعند نزع شعر الحاجبين يجب عدم أخذ الشعر من أصل شكل الحاجب بل الاكتفاء بتنظيف الشعر حولهما وذلك يساعد على إعطاء مظهر كثيف وطبيعي.

5- تجنب استخدام قلم الحاجب لملء فراغاته فهو مضر جدًا ويتسبب فى سقوط الشعر على المدى الطويل، ويمكن استبداله بلون ظل عيون قريب من لون الحاجب.

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خدع مكياج لـ تكثيف الحواجب

تكثيف الحواجب

1- قومي بتمشيط حواجبك إلى فوق حتى تتعرفي على المناطق الفارغة وكيف بإمكانك تكثيف الحواجب فيها. بمعنى آخر، ادرسي شكل حواجبك.

2- استخدمي جل الحواجب من جورجيو ارماني Giorgio Armani Eye & Brow Maestro وابدئي برسم خطوط صغيرة تبدو تماماُ مثل الشعيرات حول الحواجب بطريقة تجعلهم أكثف. هذه الخطوة الأساسية لتكثيف حواجبك وبطريقة طبيعية للغاية.

3- من هنا، استخدمي قلم الحواجب من شانيل Chanel Stylo Sourcils Waterproof Eye Pencil وقومي برسم الخطوط الصغيرة ذاتها حول الحواجب بنفس الطريقة حتى تبدو طبيعية أكثر، ثم اكملي الفراغات الموجودة في داخل حواجبك من خلال القلم أيضاً.

4- في النهاية، يجب عليك تثبيت كل شيء حتى يبقى قوي وفي مكانه طوال اليوم. ولهذه المهمة، استخدمي ماسكرا الحواجب من جيفنشي Givenchy Mister Brow Groom Universal Brow Setter.

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