نصائح جمالية غريبة عجيبة.. للبشرة والشعر والأظافر

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 ديسمبر 2019 10:41 مساءً - تكثر أساليب العناية بالبشرة و العناية بالشعر و العناية الأظافر وكل التفاصيل الجمالية التي تُعنى بها المرأة، وتكثر معها النصائح، منها ما هو مفيد وفعّال ومنها ما يدخل في إطار الكلام والخزعبلات لا أكثر. لذا عليكِ أن تحرصي وتتأكّدي من مصدر معلوماتك قبل الخوض في المغامرات الجمالية، فبعض التجارب قد لا تُحمَد نتائجُها.

اخترنا لكِ اليوم سيّدتي أغرب النصائح الجمالية لتطبقيها على بشرتِكِ وشعركِ وأظافركِ وعينيكِ ومستحضرات التجميل لديكِ.



نصائح غريبة للبشرة

عناية بالبشرة



- من النصائح الجمالية الغريبة والمفيدة في آن استخدام المناديل القطنية أو الورقية عندما تغسلين وجهكِ بدلًا من المنشفة.

- ضعي القليل من معجون الأسنان على بثور الوجه حتى يمتص الإلتهاب من داخلها ويجففها، ثم اتركيها لمدة ربع ساعة، واغسلي وجهكِ بعد ذلك بالماء الدافئ.

- يمكنكِ استخدام القهوة على بشرتكِ خاصة المناطق التي تشهد ظهور علامات السليوليت لأن البن يحتوي على مادة الكافيين التي تساعد على سرعة حرق الدهون.

- استخدام الرمل الرطب، يساعد كثيرًا على تقليل السيلوليت في جسم المرأة، فتدليك الجزء المصاب، يحسن الدورة الدموية ويجعل البشرة ناعمة.

- اخلطي 1-2 لتر من الحليب مع 100 جرام من العسل الأبيض وضيفيه على ماء استحمامك لمدة 20 دقيقة، للحصول على بشرة أكثر نعومة ونضارة.

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نصائح غريبة للعينين

نصائح للعينين

- ننصحكِ بالاحتفاظ بكريمات الوجه المعالجة لمنطقة العينين في الثلاجة؛ وذلك لأنّ الكريمات الباردة ستساعدكِ على التخلّص من الانتفاخ حول العينين.

- لعلاج انتفاخات الجفون يمكنكِ استعمال كريم لعلاج البواسير لأن هذه المستحضرات تقوم بشد الجلد وتضييق المسام. ولكن إذا شعرت بأن رائحة الكريم قوية على عينيك أكثر من اللازم، يمكنك مزج الكريم مع أي لوشن مرطب واستعماله على المناطق المنتفخة حول العينين.

- للحصول على لمعة جميلة وجذّابة في عينيكِ عليكِ بتقطير نقطة من حامض اللّيمون في عينيكِ ما سيمنحك بريقاً اخّاذا لنظرة عينيكِ.

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نصائح غريبة للمكياج

نصائح للمكياج

- إذا تفاجأتِ بأنّ علبة كريم الأساس فارغة، هناك بديل سريع، وعمليّ وسيمنحكِ نتيجة رائعة. اخلطي القليل من الكريم المرطّب مع القليل من البودرة المضغوطة، التي تستخدمينها، وستكون بديلاً مؤقتًا عن كريم الأساس.

- للحصول على رموش جميلة ننصحكِ بوضع كريم الفازلين على أطرافها وبذلك ستحصلين على رموش لامعة وجذابة وقوية.

- عند استعمالك للماسكارا هل تضايقك النقط السوداء التي تلطخ وجهك وأصابعك؟ الحل هو استعمال ملعقة صغيرة تحت عينيك عند وضع الماسكارا، بحيث يكون وجه الملعقة إلى الأعلى حتى يستقبل النقط الصغيرة من الماسكارا، وتمنع تلطخ الوجه والأصابع.

لمكياج مقاوم للدموع اتبعي هذه الخطوات



نصائح غريبة للشعر

عناية بالشعر

- عندما تنتهين من الاستحمام، قومي بتنشّيف شعركِ قليلًا بالمنشفة، حتى تُزيلي ما تبقى من الماءِ عليه، ثمّ لفّيه بعد ذلك بمنديل "شال" من الحرير، وعندما يجفّ ستجدين بأنّ شعركِ لامع، وناعم كالحرير.

- حين تنامين، ضعي على وسادتكِ "شال" حريريًا، إذْ إنّ غطاء المخدّة القُطنيّ (أو أي قماش آخر) سيقوم بامتصاص الرطوبة من شعركِ طوال الليل. لذا، استبدليه بالحرير، أو الستان.

- إذا كنت تعانين من جفاف الشعر فيمكنك استعمال المايونيز كمرطب، ضعي طبقة من المايونيز على شعرك واتركيه لمدة 20 دقيقة وستلاحظين الفرق. يمكنك زيادة التأثير باستعمال مجفف الشعر لمدة قصيرة بعد ازالة المايونيز.

- للحصول على خصلات شعر أفتح دون استخدام المواد الكيميائية، حضري كوب من شاي البابونج مع عصير الليمون الطازج واستخدميه على شعرك بعد غسله بالشامبو ثم استخدمي مجفف الشعر لتحفيز عمل البابونج والليمون.

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نصائح غريبة للأظافر

عناية بالأظافر

- إذا استعملت طلاء الأظافر ووجدت بعض فقاقيع الهواء على أظافرك، فهذا دليل على أنّ الطلاء كان موجودًا في مكان مرتفع الحرارة. عليك دائماً بتخزين طلاء الاظافر في الثلاجة ولن تجدي ابدا فقاقيع عند طلاء اظافرك.

- إذا كنتِ تودّين أن يجفّ طلاء أظافركِ بسرعة يمكنك وضع يديكِ بكوب من الماء البارد لمدّة 3 دقائق، وعندما تخرجين أظافرك ستكون جافة تماما.

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