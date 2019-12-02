العناية بالشعر بالشتاء منعا لجفافه وتكسره

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 ديسمبر 2019 10:41 مساءً - الشعر، كما بات معلوما يتأثر بالعديد من العوامل، منها ما له علاقة بالمناخ وانخفاض درجات الحرارة بوتيرة سريعة مع حلول الشتاء، ومنها ما له علاقة بالنمط الغذائي وبالعادات اليومية.



العناية بالشعر في فصل الشتاء تتطلب التصدي لمشكلة جفاف الشعر التي تبدأ في الخريف، وقد تستمر وتتفاقم في الشتاء، في حال لم يتم التصدي لها بالوسائل المناسبة.

خلطة لتنعيم الشعر من أفضل الزيوت والنتيجة مذهلة

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يبقى السؤال ما هي اهم خطوات العناية بالشعر بالشتاء؟



العناية بالشعر تبد بالحرص على اتباع مجموعة من الخطوات الصحية وهي كالآتي:



1. احتساء السوائل، كالشوربة المحضّرة بخضاء صحية. احتساء الشوربات في الشتاء تساعد في مد الجسم بالفيتامينات والمعادن والسوائل، بهذه الطريقة يتغذى الشعر أيضا.

2. شرب ما لا يقل عن ليترين من المياه يوميا، من اجل الحفاظ على رطوبة الشعر وفروة الرأس والبشرة على حد سواء.

3. الابتعاد عن غسل الشعر بالمياه الساخنة، واستبدالها بالماء الفاتر.

4. استخدام الشامبو المناسب للنوع الشعر، والحرص على استخدام انواع ذات جودة عالية لا تكون قاسية على الشعر فلا تتركه جافا. كما لا تبالغي بغسل شعرك أكثر من مرتين الى ثلاث مرات في الاسبوع.

5. بعد الاستحمام، طبقي القليل من الزيوت الطبيعية على خصلات الشعر مع التدليك بلطف وعدم تطبيق هذه الزيوت على الجذور.

6. قبل موعد الاستحمام بساعة، طبقي ماسكات انقاذية. كما يمكنك تطبيق الزيوت الطبيعية المغذية كزيت اللوز وزيت الجوجوبا وزيت الزيتون.

7. احرصي على استخدام فرشاة مناسبة لنوع شعرك عند تمشيطه. تمشيط الشعر امر مهم لأنه يحرك الدورة الدموية وبالتالي يمد شعرك بمزيد من الفيتامينات.

8. لا تبالغي باستخدام آلات التدفئة، لان ذلك سيجعل بيتك جافا وخاليا من الرطوبة، ما يجعل شعرك معرضا لزيد من الجفاف. لذلك، يمكنك استخدام الآلات التي تبث البخار البارد في البيت حفاظا على الرطوبة.

9. لا تبالغي باستعمال مجفف الشعر، حاولي ترك شعرك يجف على طبيعته.

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