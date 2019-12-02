شاهد| على أرض الدوحة .. الأدعم يهزم الإمارات ويُقصيها من “خليجي 24” برباعية كالعادة

على أرض ملعب خليفة الدولي بالدوحة، أقصى منتخب قطر نظيره منتخب الإمارات من بطولة خليجي 24، بعدما أمطر لاعبو الأدعم شباك الإمارات بأربعة أهداف مقابل هدفين، في ختام مباريات الدور الأول من المجموعة الأولى.

سجل أهداف قطر أكرم عفيف “هدفين” في الدقيقتين 20 و28 وحسن الهيدوس وخوخي بوعلام في الدقيقتين 52 و93.

بينما سجل هدفي الإمارات علي مبخوت في الدقيقتين 33 و 77.

وبهذا الفوز تأهل منتخب قطر للدور نصف النهائي من خليجي 24، مع شقيقه منتخب العراق الذي انتهت مباراته مع اليمن سلباً.

وتعيد هزيمة قطر للإمارات، الهزيمة الأولى حينما تأهل المنتخب القطري لكرة القدم إلى نهائي كأس آسيا لكرة القدم بعد فوزه بنتيجة 4-0 على الإمارات، مستضيف الدورة، على أرض الامارات وبين جماهيرها.