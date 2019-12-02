"مش عارف أشوف شغلي".. مدير أعمال جوهرة يعلق على واقعة الفيديوهات المثيرة

علق باسم عبدالمنعم، مدير أعمال الراقصة الروسية أندريفا إيكاترينا، الشهيرة في مصر بـ"جوهرة"، على واقعة تسريب فيديوهات إباحية مع شخص يدعى "خالد أحمد"، اعترف بعد ذلك أنه متزوجها منذ فترة.

وعبر مدير أعمال الراقصة الروسية، عن استيائه من الاتصالات والرسائل التي يتلقاها منذ تداول الفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معلقًا عبر حسابه على "فيس بوك": "هو أنا مطلوب مني أتناقش في واقعة سرقة موبايل من شخص وكان عليه فيديوهات من حياته الشخصية ؟!".

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وتابع: "يا جماعة أنا كمية المكالمات والواتساب وصلتنى لمرحلة إني مش عارف أشوف شغلي بشكل عام، ده شيء ليس من اختصاص وكيل الأعمال بالنقاش فيه.. أما بالنسبة لأن الحاجات اللي بتتبعتلي بقت على موبايلي أكتر من ملفاتي الشخصية، و دا شيء غير مسموح بيه دينيًا ولا أخلاقيًا".

واختتم مدير أعمال الراقصة الروسية تعليقه بعدم الاتصال به أو إرسال رسائل سلبية وأن يستثمر وقته في شيء إيجابي.

وكانت فيديوهات إباحية تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي جمعتها بشاب، في أوضاع مخلة، وعكفت الأجهزة الأمنية على إجراء التحريات لفحص الفيديوهات والتأكد من هوية الأشخاص الذين ظهروا بها، ولمعرفة توقيت تسجيلها، والوصول لمسرب هذه الفيديوهات، التي تستهدف التحريض على الفسق والفجور.

وخرج الشاب بعد ذلك عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مؤكدًا زواجه من الراقصة الروسية، وأن الصور جرى تسريبها بعدما سُرق هاتفه من قبل أحد أصدقائه، وأنه لم يفعل شيئا مشينا، فالفيديوهات والصور ما هي إلا توثيق لعلاقته الزوجية.