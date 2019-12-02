"بتمشي كل يوم 4 ساعات للشغل".. سيدتان تشتريان سيارة جديدة لجرسونة

قررت سيدتان بولاية تكساس، إهداء سيارة لفتاة تعمل نادلة "جرسونة" في أحد المطاعم بالولاية، لتعويضها عن الساعات التي تقضيها الفتاة يوميًا، والمجهود المبذول حتى وصولها لمقر عملها.

وبحسبما ذكر موقع "people"، اعتادت النادلة، والتي تدعى أدريانا إدواردز، وتعمل في أحد المطاعم، بولاية تكساس، على السير على قدميها يوميًا، لمدة 4 ساعات، من منزلها لمكان العمل، الأمر الذي لفت أنظار السيدتين، اللاتي يتناولن وجبة الإفطار عادًة في المطعم التي تعمل فيه الأخيرة، ودفعهما لشراء سيارة لها، تُساعدها في هذا المشوار الطويل التي تقطعه يوميًا، حيث تناولت السيدتان الإفطار يوم الثلاثاء الماضي بالمطعم، وقدمت لهم "أدريانا" المزيد من الأيس كريم، ليفاجئوها فيما بعد بتقديم سيارة جديدة لها.

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"لقد دمعت الفتاة عندما استلمت السيارة، مما جعلني أشعر بالسعادة لأنها تأثرت، وتأثرت بها"، هكذا صرحت إحدى السيدات، التي رفضت الكشف عن هويتها، لمحطة KTVT المحلية.

ومن جانبها قالت، إدواردز للمحطة: "آمل أنه في يوم من الأيام عندما أستقر مالياً بدرجة كافية ، يمكنني مساعدة شخص آخر محتاج".

وتابعت: "أول شيء فعلته صباح يوم الجمعة هو التأكد من أن الأمر لم يكن حلم، فنظرت من نافذتي، لمعرفة ما إذا كانت السيارة موجودة بالفعل، أو إذا كنت أحلم بها"، مؤكدة إن الطريق للعمل حاليًا، أصبح لا يزيد عن نصف ساعة فقط، مما يجعلها تستغل باقي الساعات في الدراسة لكليتها.