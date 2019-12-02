بـ"شعر أشقر طويل".. أحدث ظهور للفنانة نيللي

شاركت الفنانة حنان شوقي، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، من خلال خاصية "الاستوري" بصورة جديدة للفنانة نيللي، والذي يعد أحدث ظهور للأخيرة، خاصة أنها مُقلة في الظهور على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت "نيللي" في الصورة، بإطلالة رشيقة، وقوام ممشوق، مرتدية ملابس كاجوال، مع الشعر الويفي الأشقر الطويل، والمكياج البسيط.

ولم تظهر ملامح تقدم العُمر على وجه الفنانة.

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يذكر أن نيللي فنانة استعراضية، وُلدت في مدينة القاهرة في عام 1949، وبدأت العمل بالوسط الفني في سن صغير جدًا من عُمرها.

وتعد أبرز أعمالها، فوازير رمضان، وفيلم بيت الطالبات، دلع البنات، مذكرات الآنسة منال، والغول.