شاركت الفنانة رجاء الجداوي، متابعيها، عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صور تجمعها مع حفيدتها "روضة" وهي بصحبة صديقاتها. وكانت الصور التي نشرتها "الجداوي" لحفيدتها مع صديقاتها وهن يحضرن البسكويت في المطبخ، وعلقت على الصور قائلة: "ربنا يحفظكم ويبارك فيكم صحيح كنت مرعوبة لحد لما خرجتم من المطبخ بس النتيجة رائعة برافو عليكم ما شاء الله ولا قوة إلا بالله"، وشاركت بعد ذلك "الجداوي" متابعيها بصور تجمعها بحفيدتها. Advertisements وروضة هي حفيدة الفنانة رجاء الجداوي من ابنتها "أميرة" من زوجها الراحل لاعب كرة القدم حسن مختار.

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كانت هذه تفاصيل خبر رجاء الجداوي تنشر صورا لحفيدتها وصديقاتها في المطبخ: كنت مرعوبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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