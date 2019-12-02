منها التوتر والشعور بالغثيان.. أسباب الصداع لدى الأطفال وعلاجه

أوضحت دراسة حديثة إن الصداع التوتري يعد أكثر أنواع الصداع شيوعًا لدى الأطفال، وتتمثل أسباب الصداع وفقًا لما ذكره موقع "authority nutrition"، في الشد العضلي في منطقة الكتف والرقبة وقلة الحركة والتوتر النفسي الناجم عن التعرض للتنمر.
حال استمرار الشعور بالصداع، واذا كان مصحوبًا باعراض اخرى مثل الغثيان والقىء واضطرابات الرؤية والحساسية للضوء، تشير هذه الاعراض إلى الاصابة بالصداع النصفي.
ويمكن مواجهة الصداع من خلال المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية، خاصة رياضات قوة التحمل مثل المشي والركض والسباحة وركوب الدراجات الهوائية، بالإضافة إلى تقنيات الاسترخاء كاليوجا.
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