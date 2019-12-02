من 5 متزوجات إلى العرائس: "أوعي تشتري 15 حاجة في الجهاز.. واسأل مجرب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يدفع الأب والأم مبالغ باهظة في تجهز بناتهم لعش الزوجية، وشراء الكثير من مستلزمات المنزل حتى لو لم يكن لها استخدام فيما بعد، فما أن تقع أعين العروس على شيء في المحلات قد تبادر لشرائها دون أن تدري هل مفيدة فيما بعد أم لا؟

ومستلزمات العروس المنزلية، من الأعباء المالية الضخمة التي تقع على عاتق ولي الأمر، لأن تكلفتها المالية كثيرة، لذا سألنا 5 فتيات متزوجات مررن بالتجربة من مبدأ "اسأل مجرب ولا تسألش طبيب" لتقديم نصائح قبل شراء "الجهاز" للاستغناء على المستلزمات التي لا فائدة لها.

وقدمن الفتيات الخمس: "هاجر محمود، وتقى محمد، ومنار حسن، وأمنية محمد، وآلاء فؤاد"، هذه النصائح التي تساعد على اختيار مستلزمات المنزل الأساسية خلال السطور التالية:

1- عدم شراء شنطة الملاعق الكبيرة التي تحتوي على كثير من الأشكال؛ لأنها مجرد ديكور، لا فائدة لها.

2- تجنبي شراء فرن كبير. البوتاجاز الأساسي به فرن بإمكانيات الفرن الكبير المراد شرائه.

3- لا تشترِ أطقم صيني كثيرة بأنواع مختلفة، اكتفِ بطقم صيني واحد في "النيش" يضف مظهرا جذابا.

4- ابتعدي عن شراء أطقم أواني كثيرة لها نفس الغرض، واشترِ نوعين فقط للاستخدام أنت وزوجك أو الضيوف.

5- استبدال "النيش" الكبير الذي لا فائدة له، بآخر صغير ذات مساحة أقل ورفوف أصغر، حتى يعطي منزلك مظهرا جديدا.

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6- ينصح بعدم شراء غسالة الأطباق، فهي باهظة الثمن ويمكن الاستغناء عنها.

7- لا فائدة من شراء مفرش الستان المطرز، حيث إنه مستوردا من الخارج ويكون سعره مرتفعا، ويمكنك الاستغناء عنه بآخر رقيق وبسيط.

8- يجب عليكِ عدم شراء طقم القهوة والشاي الذهبي، حيث إنه يستخدم لتزيين "النيش" فقط، ولا يمكنك الاستفادة منه.

9- لا تكثري في شراء الملابس، اقتصدي فيما تحتاجيه فقط، لأن العروسة دوما ما تبحث عن الموضة وأحدث الصيحات.

10- لا تبالغي في شراء مفروشات بأعداد كثيرة باهظة الثمن، ونفس الألوان، لا فائدة منها.

11- ابتعدي عن شراء الأواني الألومنيوم، لأنه مع كثرة الاستخدام تسبب أضرارا صحية.

12- يجب عليك عدم شراء جميع أنواع الكاسات، لإنها باهظة الثمن ولن تستخدميها بالكامل، فضلًا عن أنها تكدس "النيش".

13- لا تكثري من شراء منشفات كثيرة بأحجام مختلفة، حيث تستخدم مجموعة قليلة فقط والبقية لا فائدة منها.