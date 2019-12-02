إذا كنت تشعر بالاكتئاب.. احذر تناول هذه الأطعمة والمشروبات: "تزيد الأعراض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بسمة مشالي:

للأطعمة يد في الإصابة بالاكتئاب الذي قد يدفع في بعض الأحيان لانتحار ربما يكون الأمر هكذا، ولكن في جميع الأحوال كل منا يمكنه حماية نفسه بسهولة من "شبح الاكتئاب" عن طريق تجنب بعض الوجبات المعينة أو عدم الإفراط فيها.

يرصد لكم "الخليج 365" خلال النقاط التالية أبرز الأطعمة والوجبات التي تؤثر على حالتك النفسية سلبًا، ويكون له علاقة قوية بالاضطرابات التي تحدث للأشخاص، والتي تكون على هيئة اكتئاب، وفقًا لموقعي "kellybroganmd" و"psycom".

- الأطعمة عالية الصوديوم

قد تكون الأطعمة عالية الصوديوم مؤثرة على صحتك النفسية، إن وجود فائض من الصوديوم في هذه الأطعمة يمكن أن يعطل جهازك العصبي ما يساهم في الاكتئاب وقد يؤثر حتى على الجهاز المناعي الذي يسبب التعب والإرهاق. بالإضافة إلى ذلك؛ يؤدي استهلاك الملح الزائد إلى الانتفاخ واحتباس الماء مما يؤدي تلقائيًا إلى التهيج.

إذا كنت لا ترغب في الشعور بالاكتئاب أو الانزعاج، فيجب عليك تقليل استهلاك (الأطعمة المُجمدة ومختلف أنواع الصلصات والحبوب والسلع المخبوزة).

- الكحول

لقد تم إدراج الكحول دائمًا تحت المنتجات الخطرة؛ لأنها ترتبط بالعديد من المشكلات الصحية الخطيرة، ومن المعروف أنه مثبط للجهاز العصبي المركزي. الجهاز العصبي المركزي مسؤول عن أخذ المعلومات من خلال الحواس، والسيطرة على وظيفة الحركة ومختلف المهام الأخرى.

يحدث تباطأ الجهاز العصبي المركزي بسبب الاستهلاك الزائد للكحول، ما يزيد من الأعراض المرتبطة بالاكتئاب. وفقا للدكتور الدكتور سنالي شارما، اختصاصي التغذية العلاجية، بمستشفيات أمانديب، الذي قال: "بكلمات بسيطة يمكننا القول إن الكحول هو الاكتئاب".

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- الكافيين (قهوة وشاي ومشروبات الطاقة)

الاستهلاك المفرط للكافيين مثل شرب القهوة؛ قد يؤدي ذلك إلى تعطيل أنماط النوم والشعور بالقلق، وكل ذلك يمكن أن يعطل مزاجك ويصيبك بالاكتئاب. ربطت العديد من الدراسات أيضًا استهلاك مشروبات الطاقة بمخاطر صحية مختلفة، معتبرة أن لديهم الكثير من محتوى الكافيين.

- الأطعمة المقلية والسريعة

يمكن أن يؤدي استهلاك الكربوهيدرات المكررة أو المجهزة مثل الخبز الأبيض أو الأطعمة المقلية أو أي طعام غير مرغوب فيه إلى ارتفاع مستويات السكر في دمك بسهولة، ما قد يمنحك دفعة مبدئية من الطاقة، ولكنه في النهاية يتركك في حالة من التعب والغضب والحزن.

- السكر

يؤدي السكريات المكررة أو المصطنعة إلى الاصابة بالاكتئاب، حيث إن تناول نسبة عالية من السكر يمكن أن يرفع مستويات الالتهاب في جميع أنحاء الجسم والدماغ ما يسبب بعض أعراض الاكتئاب.

علاوة على ذلك؛ يزيد من مستويات السكر في الدم، ما يؤدي إلى الشعور بالنعاس والنوم المبالغ وينعكس ذلك على حالتك المزاجية تمامًا ويجعلك تشعر بالضيق والحزن.

وفقاً للدكتور سنالي: "إن الإفراط في تناول السكر يجعل عقلك يعمل بمستوى دون المستوى الأمثل ما يزيد من خطر الاكتئاب والأمراض العقلية".

- الزيوت

بعض الزيوت المهدرجة أو النباتية مثل؛ زيت عباد الشمس وزيت فول الصويا وزيت الكانولا وغيرها. قد تحتوي على الدهون غير المشبعة التي يمكن أن تصبح سببا للاكتئاب، ما تسبب في تقلبات مزاجية مفرطة أيضا، وفقا لدراسة نشرت في مجلة PLOS ONE تستهلك الشرايين انسداد الدهون غير المشبعة يمكن بسهولة زيادة خطر الاكتئاب بنسبة تصل إلى 48 %.