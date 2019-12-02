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أسعارها زهيدة.. أفضل 10 مدن سياحية في 2020 (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري

يطلق موقع "لونلي بلانت" (أكبر مرجع سياحي حول العالم)، كل عام قائمة بأفضل المدن للزيارة خلال رأس السنة الجديد.

نقدم لكم قائمة بأفضل 8 مدن سياحية لا تحتاج إلى أموال باهظة من أجل زيارتها في عام 2020، بحسب ما أوضحه موقع "إنسايدر" نقلا على المرجع السياحي.

- زنجبار، تنزانيا

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توفر زنجبار أماكن للإقامة بجانب الشاطئ بأسعار بسيطة، وذلك مقارنة بجزر الكاريبي والمحيط الهادئ، ويمكنك زيارة ستون تاون، أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو والتي يعود تاريخها إلى القرن السابع عشر الميلادي.

- أثينا، اليونان

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يمكنك تناول الطعام في المطاعم اليونانية بأسعار بسيطة، ويمكنك زيارة الأماكن التاريخية أيضًا بسهولة مثل متحف الأكروبولس والكنائس والمباني التاريخية ومعبد البارثينون، وذلك بسبب انخفاض رسوم الدخول.

- تونس

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تستطيع الاستمتاع بالبحر في منطقة سيدي بو سعيد، ومشاهدة المناطق التي ظهرت في فيلم "حرب النجوم".

- صربيا

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تشتهر عاصمة صربيا بلغراد بحياتها الليلية والهندسة المعمارية العثمانية ومجموعة بالإضافة إلى المتاحف التاريخية، إلى جانب المناظر الطبيعية الموجودة في حديقة Đerdap الوطنية.

- أذربيجان

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يمكنك زيارة مدينة باكو المسورة، والتي يعود تاريخها إلى القرن الثاني عشر، وهي أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، حيث يوجد الكثير من الأنشطة في الهواء الطلق، مثل منتزه Absheron الوطني والبراكين الطينية.

- بافللو، نيويورك

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تقع مناطق Buffalo على بعد 30 دقيقة فقط من شلالات Niagara، وتشمل منازل Frank Lloyd Wright ومتحف تفاعلي جديد للأطفال.

- ماديا براديش، الهند

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تتجول النمور والقردة في محميات الحياة البرية بولاية ماديا براديش الهندية، ويمكنك زيارة المحمية والقيام برحلات سفاري مميزة، إلى جانب زيارة المعابد القديمة في خاجوراهو أحد مواقع التراث العالمي لليونيسكو.

- جزيرة ايست نوسا، تينجارا

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تمتلك جزر إيست نوسا تينجارا شواطئها الهادئة غير المزدحمة ، ومواقع غوص، وفرص لرؤية تنانين كومودو في البرية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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