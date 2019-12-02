علامات شيخوخة طاغية.. رغدة في أحدث ظهور لها بصحبة تامر عبدالمنعم

شارك الفنان تامر عبد المنعم، متابعيه عبر خاصية "الاستوري" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بصورة جديدة جمعته بالفنانة السورية رغدة.

وأظهرت الصورة ملامح الشيخوخة على الفنانة، التي بدلت من ملامحها كثيرًا، إلا أنها لازالت تحتفظ بقوامها الرشيق، وشعرها "الكيرلي" الطويل.

وظهرت الفنانة ببدلة سوداء كلاسيكية، مع قميص أبيض بسيط، ومكياجها المعتاد.

يذكر أن الثنائي يُعرض لهما حاليًا، مسلسل "الضاهر" بطولة الفنان محمد فؤاد، عبر فضائية "الحياة".

Advertisements

رغدة تتحدث عن سر رشاقتها

وتحدثت الفنانة مؤخرًا خلال مشاركتها في مؤتمر إطلاق الحملة الوطنية لإزالة وصمة المرض النفسي، عن سبب تمتعها بجسد ممشوق، مقدمة مجموعة من النصائح، خلال حديثها مع "الوطن"، والتي جاءت على النحو التالي:

- يجب التعبير باستمرار عن مشاعرك وأفكار وآرائك، و"قولي كل اللي جواكي، متخليش حاجة في قلبك".

- تربية الحيوانات الأليفة وخصوصًا الكلاب، تجعلك تتمتعين بصحة نفسية رائعة، تؤثر بشكل واضح على طلتك.

- عدم الاحتكاك بالآخرين كثيرًا، "القعدة في البيت، وقلة التعاملات بتريح القلب".

- تجنب المتابعة المستمرة لكافة الأحداث بكثب، ولكن هذا لا يعني الانعزال عن الواقع، حيث يجب الإطلاع من حين لآخر.