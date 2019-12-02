زوجة إياد نصار تغازله على الهواء: كوميدي ومسلي في البيت

استضافت الإعلامية لميس الحديدي، بالأمس، الفنان إياد نصار ضيفا في برنامجها "القاهرة الآن" الذي تقدمه على قناة "العربية الحدث"، ليتحدث عن حياته المهنية والشخصية، وأعماله الفنية الأخيرة.

وخلال اللقاء، شاركت زوجة الفنان، شيماء الليثي بمداخلة هاتفية، أشارت خلالها إلى علاقتهم الأسرية، والجانب العاطفي الحقيقي لزوجها، وشخصيته التي وصفتها بأنها كوميدية للغاية ومسلية جدا أثناء تواجده بالمنزل، بالإضافة إلى تمتعه بالطيبة.

وجاء ردها على الصفات التي لا تحبها في شخص زوجها كالتالي: "هو إياد فيه حاجة متتحبش؟.. أكتر حاجة بحبها فيه إن هو كوميدي جدا شخص مسلي جدا في البيت، وطيب".

وعلق الفنان إياد نصار، خلال لقائه على الموقف الذي بكت فيه زوجته بأحد البرامج عندما وضعوا مكياج لهما للتعرف على شكلهما عندما يتقدم بهم العمر، وقال لها نصار وقتها "مش مسموح لك تكبري"، بأنه في هذه اللحظة لم يكن يعني أنه لن يحبها عندما تكبر، بل العكس كان يعني أنه لن يراها إلا جميلة شابة.

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واستطرد الفنان حديثه، "في اللحظة دي لما لقيت مراتي اللي أنا بحبها خايفة ومرعوبة من الشكل، قولتلها مش مسموح لك تكبري، إنه مش هتكبري وتكوني وحيدة أو تكوني مرعوبة أو تخافي.. أنتي أمانك مني.. أنا أمانك فمتحسيش لحظة إنك هتكبري أو إني هشوفك كبرتي، مش هتتغيري، العالم كله مش هيعرف يشوفك زي ما أنا شايفك".

جدير بالذكر أن إياد نصار عرض له مؤخرا فيلم "الممر" من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك في كتابة حوار الفيلم وقام بتأليف الأغاني الشاعر أمير طعيمة، الفيلم بطولة أحمد عز، أحمد رزق، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، وأسماء أبو اليزيد. ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

كما شارك في بطولة الفيلم عدد من الوجه الجديد، ألحان المهدي، وأنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف، وألّف الموسيقى التصويرية للفيلم الموسيقار عمر خيرت، وقام بتصوير الفيلم مدير التصوير أيمن أبو المكارم وتصميم الديكور المهندس باسل حسام، وهندسة صوت أحمد عبد الخالق، وتم الاستعانة بفريق عمل أمريكي لتصميم مشاهد الأكشن والمعارك الحربية.

"الممر" تم تصويره على مدار ثلاثة أشهر في خمس مدن هي السويس، جنوب سيناء، أسوان، الإسماعيلية والقاهرة، وقد قامت شركة الإنتاج ببناء ديكورات الفيلم بالكامل، حيث وفرت إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة مواقع التصوير وبعدها تم الاستعانة بمتخصصين لبناء الديكورات بالكامل لمطابقتها بالواقع خلال تلك الفترة.