10 أماكن سياحية التصوير فيها يعرضك للغرامة والسجن.. منها وادي الملوك وشاطئ تايلاندي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بسمة مشالي:

لا يكتمل استمتاع البعض بالسفر أيام العطل دون توثيق أفضل اللحظات بالتقاط الصور، لا سيما المهوسين بالتصوير و"السوشيال ميديا"، لكن بعض مناطق الجذب السياحي، حظرت التقاط الصور فيها، وتجاهل تلك التحذيرات يمكن أن تعرضك للغرامة والسجن.

يرصد لكم "الخليج 365" خلال السطور التالية أبرز 10 أماكن حول العالم محظور فيها التصوير، وفقًا لما ذكر موقع "thesun".

1- Sacré Coeur ساكري كور- فرنسا

تحظر كنيسة Sacré Coeur الشهيرة، كنيسة الروم الكاثوليك التي بنيت عام 1914، الزوار من التقاط الصور الفوتوغرافية احترامًا لرغبة الآخرين في توفير أجواء مناسبة للصلاة هناك.

2- Sistine Chapel كنيسة سيستين شابيل - إيطاليا

لا تسمح كنيسة سيستين لأي تصوير، بما في ذلك السقف المميز الذي رسمه مايكل أنجلو، بما في ذلك السقف المميز الذي رسمه مايكل أنجلو، من أجل منع أي ضرر ينتج من فلاش الهواتف والكاميرات.

3- Valley of the Kings وادي الملوك- مصر

حذر وادي الملوك المُواطنين والسُياح من التقاط صور فوتوغرافية في وادي الملوك، وإذا اضطر السياح لذلك يجب أن يكون بعد الحصول على تصريح من وزارة الآثار المصرية، والتقاطها دون فلاش.

وجاء قانون الحظر من أجل حماية المقابر التاريخية، وقد يصل الأمر إلى السجن في حال مخالفة تلك التعليمات.

4- Gion Street, Japan شارع جيون – اليابان

يتم تحذير السياح في اليابان بالتوقف عن التقاط الصور في حي جيون في كيوتو. وفي حالة مخالفة الأمر تفرض غرامة تصل إلى 70 جنيهاً إسترلينياً بعد عدد من دعاوى المضايقة ضد الجيش في المنطقة.

يزعم بعض أفراد الجيش العاملين أنهم تم متابعتهم ومطاردتهم في الشوارع، ما أدى إلى فرض حظر صارم.

5- Van Gogh Museum, Amsterdam متحف فان جوج- أمستردام

تحظر العديد من المتاحف التصوير فيها تمامًا، لأن الفلاش يمكن أن يضر بالعمل الفني.

يعد متحف Van Gogh في أمستردام واحدًا من المتاحف القليلة التي لا تسمح للضيوف بالتقاط صور للعمل الفني، بدلاً من ذلك، يمكن للزوار التقاط صور في قاعة المدخل أو في أماكن مخصصة للتصوير.

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6- Sedlec Ossuary, Czechia كنيسة سيدليك – التشيك

تعد كنيسة Sedlec Ossuary في تشيكيا أحد أكثر معالم الجذب حظراً لالتقاط الصور، ويعرف أيضًا باسم كنيسة العظام، لأن نحّات الخشب فرانتيسك رينت، قام بتزينها بالجماجم والعظام فهي تضم حوالي 70،000 هيكل عظمي بشري.

في الشهر الماضي، تم فرض الحظر بعد اتهام السياح بعدم الاحترام، مثل نزع العظام عن الجدران أو 'تلبيسها' للصور. وللحصول على الصور، تحتاج إلى الحصول على إذن قبل ثلاثة أيام من الذهاب.

7- Mai Khao Beach, Thailand شاطئ ماي خاو- تايلاند

حذر أحد الشواطئ الشهيرة في تايلاند السياح الذين يلتقطون صوراً من أنهم قد يواجهون عقوبة السجن إذا وقعوا في صرف انتباه الطيارين بسبب اقترابهم من مهبط طائرات.

يقع شاطئ ماي خاو في فوكيت وهو موقع شهير للصور الشخصية بسبب قربه من المطار، مما يعني طائرات منخفضة للغاية.

ويأتي الحظر بعد عدد من الوفيات الناجمة عن هبوط الطائرات بما في ذلك السائح البريطاني.

8- Anne Frank House, Amsterdam آن فرانك هاوس - أمستردام

يوجد مكان آخر في أمستردام يحظر التقاط الصور والسلفي هو متحف آن فرانك، المتحف لديه قاعدة لحماية كل من القطع الأثرية من التلف وكذلك لتجنب تشتيت انتباه الآخرين الموجودين في المتحف.

ويمكنك توجه إلى المقهى أو الشوارع للحصول على صور لواجهة آن فرانك هاوس الخارجية بدلاً من ذلك.

9- Hanoi train street, Vietnam شارع قطار هانوي - فيتنام

منع شارع هانوي السياح من التقاط صور فوتوغرافية لأنهم يخاطرون بحياتهم أمام قطار بطيء الحركة يمر عبره، لالتقاط صور له.

أصدر "شارع القطار" الشهير في الحي القديم الحظر بعد إجبار القطار على التوقف في حالات الطوارئ بسبب تكدس وتزاحم السياح.

10- Eiffel Tower, France برج ايفل ، فرنسا

قد لا يدرك السائحون أن التقاط صور لبرج إيفل في الليل يعد مخالفاً للقانون،، لأنه أنشئ بواسطة (Société d’Exploitation de la Tour Eiffel (SETE، ولكن الغريب في الأمر أن القانون يسري على من ينشر صوراً ليلية لبرج إيفل، بينما يسمح بذلك نهاراً، حيث صمم البرج خصيصاً لإضاءة باريس ليلاً.