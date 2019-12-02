عيوب مواليد الأبراج: "الحمل" عصبي.. و"الأسد" مستبد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي :

لكل شخص سمات وصفات يتميز بها عن غيره حسب مفاهيمه ومجتمعه ونشأته، غير إن هناك صفات مشتركة يتسم بها مواليد الأبراج في عالم الفلك.

وفي السطور التالية نستعرض لكم، عيوب الأبراج أو الصفات السيئة لكل برج، وفق ما ذكرت خبيرة الأبراج عبير فؤاد في تصريحها لـ"الخليج 365".

- برج الحمل: العصبية الشديدة والغضب السريع والتصرف من دون تفكير وأحيانًا إنهاء علاقته بالآخرين.

- برج الثور: الخوف من التغيير المفاجئ والعناد والكره الشديد للمفاجآت والأوامر.

- برج الجوزاء: الاستفزاز، إضافة إلى التسلط والهروب من المواجهة والوعود وتقلب المزاج.

- برج السرطان: المبالغة في الحساسية وردود الأفعال العنيفة، والفوضى في كل شيء.

- برج الأسد: الإصرار والاستبداد وفرض الآراء على الآخرين.

Advertisements

- برج العذراء: الكذب والإهمال والتشوش العاطفي.

- برج الميزان: التردد والتهور والتسرع في الأحكام.

- برج العقرب: الخيانة والتسلط والشك.

- برج القوس: القوة المطلقة وعدم التحلي الصبر.

- برج الجدي: عدم الاعتذار حتى لو كان الخطأ كبيرًا وقساوة القلب وصلابة العقل.

- برج الدلو: حبه للتميز يدفعه أحيانا لصدمة الآخرين بأفكار غريبة.

- برج الحوت: الهروب ولا يفضل المواجهة والطمع وتقلب المزاج كأمواج البحر