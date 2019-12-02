"قدام مرايتها".. حيل ذكية لتنسيق مظهرك في أقل وقت ممكن

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:
تستغرق النساء وقتًا طويلًا في تنسيق ملابسهن وتصفيف الشعر يوميًا قبل الذهاب إلى أي مكان، ما يعرضهن أحيانًا للتأخر عن المواعيد، ما ينطبق عليهن أغنية الفنان عمرو دياب: "قدام مرايتها عادي واقفة بتدلع براحتها بستناها وبستعجلها.."
لذا نقدم لك بعض النصائح والحيل الذكية التي تساعدك على تنظيم وقتك والأسراع في تنسيق الملابس، بحسب ما ذكر موقع "برايت سايد".
- رموش أفضل
قبل تركيب الرموش الصناعية، لفيها حول الماسكرا أو الفرشاة لمدة دقيقة واحدة، بهذه الطريقة ستحصلين على رموش منحنية بطريقة ممتازة، واستخدمي عبوة اللينسيز لحفظ الرموش.
- المانكير البرونز
ضعي طبقة من "الغراء" الشفاف الخفيفة على أضافرك وانتظري حتى تجف ثم انزعي المانكير بسهولة.
- الدبابيس
اتبعي هذه الطريقة عبر الفيديو لتثبيت دبابيس الشعر بشكل أفضل وأسرع.
- مناديل الأطفال
يمكنك استخدام مناديل الأطفال لإزالة المكياج بسهولة، كما يمكنك استخدام ورق التواليت في إزالة الزيوت الزائدة لبشرة وجهك، فهي لها نفس فعالية مناديل تنظيف الوجه باهظة الثمن.
- زيت النعناع
اخلطي قطرات من زيت النعناع مع زيت مناسب للشفاه، وادهني شفاهك لتحسين مظهرها بشكل أفضل.
- آيلاينر
ارسمي الآيلاينر بهذه الطريقة عبر الفيديو
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.