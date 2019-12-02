"قدام مرايتها".. حيل ذكية لتنسيق مظهرك في أقل وقت ممكن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

تستغرق النساء وقتًا طويلًا في تنسيق ملابسهن وتصفيف الشعر يوميًا قبل الذهاب إلى أي مكان، ما يعرضهن أحيانًا للتأخر عن المواعيد، ما ينطبق عليهن أغنية الفنان عمرو دياب: "قدام مرايتها عادي واقفة بتدلع براحتها بستناها وبستعجلها.."

لذا نقدم لك بعض النصائح والحيل الذكية التي تساعدك على تنظيم وقتك والأسراع في تنسيق الملابس، بحسب ما ذكر موقع "برايت سايد".

- رموش أفضل

قبل تركيب الرموش الصناعية، لفيها حول الماسكرا أو الفرشاة لمدة دقيقة واحدة، بهذه الطريقة ستحصلين على رموش منحنية بطريقة ممتازة، واستخدمي عبوة اللينسيز لحفظ الرموش.

- المانكير البرونز

ضعي طبقة من "الغراء" الشفاف الخفيفة على أضافرك وانتظري حتى تجف ثم انزعي المانكير بسهولة.

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- الدبابيس

اتبعي هذه الطريقة عبر الفيديو لتثبيت دبابيس الشعر بشكل أفضل وأسرع.

- مناديل الأطفال

يمكنك استخدام مناديل الأطفال لإزالة المكياج بسهولة، كما يمكنك استخدام ورق التواليت في إزالة الزيوت الزائدة لبشرة وجهك، فهي لها نفس فعالية مناديل تنظيف الوجه باهظة الثمن.

- زيت النعناع

اخلطي قطرات من زيت النعناع مع زيت مناسب للشفاه، وادهني شفاهك لتحسين مظهرها بشكل أفضل.

- آيلاينر

ارسمي الآيلاينر بهذه الطريقة عبر الفيديو