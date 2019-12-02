ماسكات تخفف التهاب البشرة في الشتاء

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 ديسمبر 2019 04:43 مساءً - تعرّض البشرة للالتهاب والشعور بالحكة، أمر طبيعي يحدث للكثير من الصبايا، بخاصة صاحبات البشرة الجافة، بسبب تشقق الجلد نتيجة الطقس البارد. وأفضل حل لهذه المشكلة هو اعتماد ماسكات طبيعية تخفف التهاب البشرة في الشتاء، وهو ما اخترناه لكِ اليوم لبشرة نضرة وصحية.



ماسك الحليب وزيت جوز الهند

جربي ماسك الحليب وزيت جوز الهند



- ملعقة كبيرة حليب

- ملعقة صغيرة زيت جوز الهند



اخلطي الحليب مع زيت جوز الهند

بقطنة مبللة وزعي الماسك على بشرتِك.

اتركي الخليط يدوم لمدة 20 دقيقة على بشرتِك.

اشطفي وجهكِ بعدها بالماء ثم الغسول.

حاولي تجربة الماسك مرة يوميًّا قبل النوم، لتغذية بشرتكِ بزيت جوز والحليب، إذ يحتوي الماسك على البروتينات والمعادن، كما يضيف لمسة ناعمة على بشرتكِ، ويخفف من الالتهابات.



ماسك الموز وزيت زيتون

ماسك الموز وزيت زيتون



- نصف حبة موز مهروسة

- ملعقة صغيرة زيت زيتون

- ملعقة صغيرة عسل



اخلطي الموز مع زيت الزيتون والعسل وضعيه على بشرتِك.

اتركي الماسك حتى يجف، ومن بعدها اشطفي وجهكِ بالماء الفاتر.

هذا الماسك مناسب أكثر لصاحبات البشرة الجافة، أما صاحبات البشرة الدهنية فيمكنهنّ استبدال زيت الزيتون بزيت خفيف مثل اللوز الحلو.



ماسك ماء الورد وزيت الكاموميل

ماسك ماء الورد وزيت الكاموميل



- ملعقة كبيرة من ماء الورد الخام

- ملعقة كبيرة زيت كاموميل



اخلطي ماء الورد مع الكاموميل، وبقطعة قطنية مبللة بالخليط، امسحي بها وجهكِ قبل النوم.

في اليوم التالي اشطفي وجهكِ بالماء.

جربي هذا الخليط 3 مرات بالأسبوع قبل الشتاء، لبشرة ناعمة ورطبة.

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ماسك الزبادي والعسل

جربي ماسك الزبادي والعسل

المكونات :

ملعقة كبيرة زبادي

ملعقة صغيرة عسل أبيض

طريقة التحضير:

اخلطي الزبادي مع العسل، ووزعيه على بشرتكِ، واتركي الخليط لمدة نصف ساعة.

أزيلي الخليط واشطفي الوجه بالماء والغسول.

يفضل بعد هذا الماسك أن تمسحي الوجه بماء الورد لنضارة بشرتِك.

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