فوائد رائعة لصابونة الغليسرين لبشرتكِ في الشتاء

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 ديسمبر 2019 04:43 مساءً - الغليسرين من المواد الطبيعية الآمنة على البشرة، وتناسب جميع أنواعها سواء كانت عادية أو جافة أو دهنية، وأكثر ما يتميز به الغليسرين هو الترطيب الفعال الذي يتركه على الجلد بشكل مباشر وسريع.



ولهذا يتم صنع صابون الغليسرين لتستخدمه الصبايا بشكل يومي، للحفاظ على بشرة الوجه رطبة وناعمة، بخاصة بموسم الشتاء الذي تتعرض فيه البشرة لجفاف عالٍ.



ما هي فوائد صابونة الغليسرين للوجه؟

فوائد صابونة الغليسرين للوجه

تحمي الوجه من الالتهابات والشعور بالحكة.

تمنح البشرة ملمسًا ناعمًا، وتجدد خلايا البشرة.

الترطيب الفعال لكل أنواع البشرة.

مثالية للبشرة الدهنية، فهي تحدّ من إفراز الزيوت المبالغ فيه، واللمعان القوي للجلد.

مناسبة للبشرة الجافة، لأنها تقلل تشقق الجلد بسبب ترطيبها الفعال.

يمكن استخدامها لعلاج مشاكل الجلد مثل الصدفية والإكزيما.



كيف يتم استخدام صابون الغليسرين للوجه؟

استخدام صابون الغليسرين للوجه



يمكن اعتمادها كغسول للوجه بشكل يومي، استخدميها قبل النوم، لترطيب فعال لبشرتِك، كما أنها تُعتبر أرخص بكثير من الغسول العادي.



استخدامات أخرى لصابون الغليسرين؟

استخدامات أخرى لصابون الغليسرين



يمكنكِ اعتمادها مع المقشرات الطبيعية للقدم، بوضعها داخل الخليط الخاص بقدميكِ.



استخدميها مثل كريم ناعم عند عمل الحلاقة لإزالة الشعر، لأنها تخفف الالتهابات، وتحميكِ من مشاكل الشفرة الحادة التي تسببها بعد إزالة الشعر.

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