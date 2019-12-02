وصفات طبيعية لـ تنحيف الوجه.. القهوة والعلكة والقبلة!

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 ديسمبر 2019 04:43 مساءً - الخدود الممتلئة قد تتحوّل من مطلب جمالّي إلى عبء، فللفتيات اللّوتي يعانين من سمنة الوجه ويرغبنّ بتنحيفه، إليكنّ حلاً إمّا عبر التمارين أو عبر خلطات طبيعية لـ تنحيف الوجه.

ولكن قبل عرض التمارين المفيدو والوصفات الناجعة، وعلى قاعدة أنّ العلاج يأتي بعد تشخيص الأسباب، كان لزاماً عرض أبرز الأسباب التي تؤدي إلى تجمّع الدهون في منطقة الوجه.

خلطات طبيعية لتفتيح الجسم والنتائج مذهلة



أسباب ظهور دهون الوجه:

تنحيف الوجه

الجفاف: يقوم الجسم باحتباس أكبر كميةٍ من الماء تحت الجلد كرد فعل عكسي لفقدان السوائل تخوفاً من عدم الحصول على الماء بشكل عاجل وحدوث ذلك بالوجه يجعله منتفخا.

الغذاء الغير متوازن: تناول الوجبات السريعة الغنية بالكربوهيدرات والأطعمة الدسمة وعدم وجود نظام غذائي متوازن يؤدي إلى غياب الأملاح المعدنية والفيتامينات المهمة لقيام الجسم بالعمليات الحيوية، وسوء التمثيل الغذائية، واحتفاظ الوجه بالدهون وخصوصا في الخدين وأسفل الذقن.

تناول مشروبات الكافيين: عند تناول مشروبات الكافين مثل الشاي، القهوة يجعل الجسم يشعر بالجفاف ويبدأ الجسم بتخزين الماء بقدر الإمكان.

التدخين: للتدخين آثارٌ سلبيةٌ خطيرةٌ على الصحة العامة ولا ينعكس تأثيره على أجهزة الجسم الداخلية فقط بل يمتد تأثيره إلى مظهرنا الخارجي وتحديداً الوجه حيث يدمر التدخين كلاً من الكولاجين والإيلاستين ويفقد الجلد مرونته ونضارته ويبدو مترهلاً ومنتفخاً وتظهر العلامات الدقيقة والتجاعيد حول العينين والفم.

التقدم في العمر والشيخوخة: تظهر التجاعيد مع التقدم في العمر ونتيجة لضعف أربطة الوجه يبدو الجلد منتفخاً ومترهلاً.

بعض الحالات المرضية: بعض الأمراض من شأنها أن تجعل الوجه يبدو منتفخاً وممتلئاً، مثل أمراض الكلى والحساسيات النشطة بالجسم والتهاب الجيوب الأنفية وقصور الغدة الدرقية.



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تمارين تنحيف الوجه:

تنحيف الوجه

تمرين الابتسامة: تعتبر الابتسامة من الطرق الأكثر فعاليَّة في حرق الدهون في الوجه، سواء مطبقة الشفتين أو عريضة تساعد وجهك على حرق الدهون وشد الوجه ليظهر خالٍ من التجاعيد، ويمكنك أداء هذا التمرين خمس مرات يومياً كل مرة تأخذ من وقتك خمس ثوانٍ.



تمرين اللبان: أحرصي على مضغ العلكة (اللبان) لمدَّة لا تقل عن ساعة يومياً، إذ يساعدك على تمرين عضلات الفك أو الوجه وبهذا يقوم بـ تنحيف الوجه والخدود، لأن الحركة المستمرة للوجه تساعد على حرق الدهون فيه.



تمرين التدليك: قومي برفع خديكِ بيدك حتى يلامس الجفن السفلي للعين ودلّكيهما بحركة دائرية، كرري هذا التمرين لمدة خمس ثوانٍ، وأهمية هذا التمرين هي شد عضلات الوجه وخاصةً الخدين وتنشيط الدورة الدموية.



للنساء: حلاقة الوجه ضرورية لتجدّد خلايا وجهك



خلطات طبيعية لتنحيف الوجه:

تنحيف الوجه

القهوة والزبادي لتنحيف الوجه: اخلطي ملعقة طعام زبادي طبيعة مع ملعقتين من القهوة وملعقة صغيرة من العسل وملعقة صغيرة من الزيوت النباتية (زيت الزيتون، زيت اللوز الحلو)، وقومي بتدليك بشرتك بلطف. عليك ترك هذه الوصفة ترتاح لمدة 5 دقائق قبل الشطف ثم إزالتها جيدا بالماء الفاتر.



القهوة والبيضة لتنحيف الوجه: اخلطي بيضة مع ملعقة كبيرة من القهوة بواسطة فرشاة بخلط حتى يصبح المزيج سائلا تماما، طبقيه بالتساوي على جميع أنحاء وجهك ثم اتركيه يرتاح على الأقل 10 دقائق قبل الشطف بوفرة. يمكنك إضافة قطرة من الزيوت من اختيارك لهذه الوصفة، مثل زيت البابونج أو زيت لافندر الأساسي.



القهوة والزبادي لتنحيف الوجه: امزجي ملعقة صغيرة من القهوة مع ملعقة صغيرة من الزبادي الطبيعية معا ثم ضعي القناع، طازجا، بالتساوي في كامل أنحاء وجهك. اتركه لمدة 10 دقائق ثم قومي بشطفه بوفرة مع الماء الفاتر.

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