8 نجمات عربيات تنافسن بالأحمر هذا الشهر، من الأكثر أناقة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 ديسمبر 2019 04:43 مساءً - الأحمر على مر العصور اعتُبر من أجمل الألوان وأكثرها جاذبية، ولا سيما على الأزياء النسائية، ولهذا فإنّ دور الأزياء العالمية تكون حريصة في كل موسم على تقديم أجمل التصميمات من مختلف درجات اللون الأحمر الداكنة، منها الأقرب للعنابي، إلى الغنية والحيوية، وقد شاهدنا عددًا كبيرًا من النجمات العربيات في شهر نوفمبر، وقد اعتمدن الأحمر على اطلالات مميزة في فساتين سهرة باللون الأحمر، فمن بدت الأكثر أناقةً برأيِك؟



كارمن بصيبص في فستان أحمر من إيلي صعب

كارمن بصيبص في فستان أحمر





تألقت الممثلة اللبنانية الشابة كارمن بصيبص مؤخرًا في اطلالة مميزة باللون الأحمر في إحدى المناسبات، وقد اختارت فستانًا من إيلي صعب Elie Saab من قماش الدانتيل الفاخر، بقصة أنثوية محددة الخصر بحزام من الجلد، وقد نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ من اللون نفسه، وحقيبة كلاتش باللون الذهبي، وزينت اللوك بعقد ذهبي من مجموهرات شوميه Chaumet.





درة زروق في فستان أحمر براق

درة زروق في فستان أحمر براق





ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، شاهدنا درة زروق في عدد من الاطلالات المميزة، منها هذا اللوك الذي اختارت فيه فستان ميدي باللون الأحمر البراق، تصميمه الفستان ناعم، لكنّ تنسيقها للاكسسوارات لم يكن موفقًا، ولا سيما اختيارها لشنطة يد باللون البني، وحذاء كاحل من الجلد الأسود.

Advertisements

نجمات عربيات في إطلالات متمردة في البنطلون الأحمر



أصالة نصري في فستان باللون الأحمر القاني

اصالة نصري متألقة في فستان أحمر من نيكولا جبران





إحدى أجمل اطلالات أصالة نصري لهذا العام، كانت في هذا الفستان المميز الذي اختارته من نيكولا جبران Nicolas Jebran باللون الأحمر القاني، تصميمه كان أقرب للأسلوب الشرقي الفاخر، لا سيما مع الأكمام الطويلة والشك عند منطقة الصدر، وقد اختارت معه أصالة بعض المجموهرات الماسية الناعمة.



شاهدنا أيضًا كلًّا من كارمن سليمان وسيرين عبد النور، ونسرين طافش، وديما الجندي وإليسا، وقد اخترن اطلالات لافتة في فساتين سهرة باللون الأحمر، فمن برأيكِ بدت الأجمل؟

أزياء محجبات باللون الأحمر